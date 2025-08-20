40.000 personas desalojadas

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El Comité Estatal de Coordinación (Cecod) informó ayer de que 21 incendios permanecen activos en situación operativa 2 en diferentes comunidades autónomas, como Galicia, Extremadura y Castilla y León, y más de 33.750 personas han sido desalojadas a causa del avance de las llamas. Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.

El último arrestado que se conoció fue un hombre de 47 años, vecino del municipio ourensano de Vilardevós, como presunto autor de un incendio en esa localidad el pasado 1 de agosto, que arrasó 578,7 hectáreas y en el que resultaron heridas dos personas.

El mapa que dejan los incendios forestales de estos últimos diez días en España es devastador, ya que desde el 11 de agosto se han duplicado las hectáreas quemadas en todo el resto del año y también se han declarado ocho megaincendios de más de 10.000 hectáreas.

situación crítica

La situación de los incendios en Galicia, Extremadura y Castilla y León se mantiene crítica y continúa preocupando, a pesar de que las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría, que ha hecho descender el nivel de peligro en estas áreas y en el centro y sur, aunque aún sea muy alto o extremo. Los incendios de los últimos días, agravados por la ola de calor que ha asolado al país durante estas dieciséis jornadas, han hecho que desde que comenzara el año la superficie calcinada en España sea de 382.607 hectáreas en los 228 incendios detectados.

Esos son los datos actualizados este martes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), y llegan mientras se combaten unos 40 incendios por toda la geografía, una veintena en situación operativa 2 por su gravedad, que continúan arrasando montes y dejando a su paso miles de evacuados.

nivel 2

En Castilla y León se localizan la mayor parte, de los que diez son de nivel 2 y se localizan en la provincia de León, y otros ocho de nivel 1 entre León, Zamora y Salamanca. Eso sin perder de vista los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca, que tiene en vilo al Valle del Jerte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado el descenso del nivel de peligro por incendios en áreas del norte y este de la Península tras una mejoría en las condiciones meteorológicas y el pronóstico de tormentas «localmente muy fuertes» con rissagas incluidas.

Pese a esto, se mantiene el riesgo «muy alto o extremo» en gran parte de Galicia y zonas próximas así como en Extremadura y en el sureste del territorio debido a los vientos fuertes que pueden complicar las labores de extinción, en especial en el incendio de Jarilla (Cáceres). Galicia, la mejoría permite bajar a siete incendios

porto de sanabria

El incendio que se originó en Porto de Sanabria, en Zamora, ha traspasado la frontera con Ourense y ha calcinado al menos 20 hectáreas de la parte gallega de Pena Trevinca, un espacio natural que alberga el bosque más antiguo de Galicia.

Galicia ha reducido el número de grandes incendios activos a siete, todos en Ourense, donde preocupa sobre todo el de Larouco, que tras superar al de Chandrexa ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia gallega desde que existen registros.

En total, se han calcinado cerca de 70.00 hectáreas en Galicia, pero la situación está «un poquito mejor», según afirmó el presidente gallego Alfonso Rueda, ya que durante la noche se han estabilizado dos fuegos, el que sacude Maceda y el que se ha desarrolla en la zona de Vilardevós-Fumaces y a Trepa.

Las fuerzas de seguridad han detenido a un menor de 17 años, al que han intervenido dos mecheros, como presunto autor de siete incendios forestales producidos en la primera quincena de agosto.