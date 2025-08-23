La huella que dejan los incendios... imborrable en años

Vecinos de Villarejo apagan ayer un foco del incendio que se declaró el sábado. RAÚL SANCHIDRIÁN

Tras un agosto protagonizado por los fuegos en casi toda la Península Ibérica, es importante destacar el impacto que las llamas tienen para la población, el futuro de las cosechas, la fauna, la flora y la vida en general.

Los incendios pueden ser mortales. Los de este verano se han llevado ya la vida de cuatro personas. Además, las personas de las áreas afectadas pueden sufrir lesiones graves, heridas y traumatismos. Las llamas han obligado a varias localidades a desplazarse al ser evacuadas. Muchos de ellos han perdido sus propiedades.

La exposición al humo y a las partículas puede causar problemas respiratorios y problemas de salud.

El fuego destruye el suelo fértil, lo que afecta a la productividad agrícola a largo plazo. Las llamas dañan los cultivos, lo que afecta a la seguridad alimentaria y a la economía local. También alteran la composición del suelo y esto afecta a la fertilidad y a la capacidad de retención de agua.

Los incendios han destruido el hábitat de muchas especies y ello tiene impacto en su supervivencia y la biodiversidad. Las llamas han causado la muerte de muchos animales, especialmente para los que no pudieron escapar de las zonas afectadas. Todo esto altera la cadena alimenticia y afecta a la supervivencia de las especies que dependen de las plantas y los animales afectados.

La pérdida de vegetación influye en la resiliencia de los ecosistemas. Además, los incendios pueden contribuir al cambio climático.

Impacto económico de los incendios

Incendios de estas dimensiones pueden afectar en la economía, sobre todo en el plano de la industria.

Los incendios destruyen edificios, viviendas, negocios y otras propiedades, lo que puede resultar en pérdidas significativas para los propietarios. Destruyen inventarios y mercaderías y ello impacta negativamente contra la cadena de suministro y la economía local. También dañan infraestructuras como carreteras, puentes y servicios públicos, que afectan a la economía y a la calidad de vida de una comunidad.

Afectan a la productividad de las empresas y los trabajadores, lo que resulta en pérdidas económicas significativas. La reconstrucción de propiedades e infraestructuras puede ser costosa y requerir de grandes inversiones. Además, los incendios también afectan al turismo.

Las llamas pueden provocar pérdidas de empleo, especialmente en industrias que dependen de la agricultura, la silvicultura y el turismo. Disminuyen la actividad económica de una región y aumentan el coste para las empresas y los gobiernos.

Por último, las llamas destruyen recursos naturales como bosques y suelos, y afectan a la salud y al bienestar de la comunidad, lo que se traduce en costes económicos y sociales a largo plazo.