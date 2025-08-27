Robles acusa a Feijóo de pedir medios "increíbles" al Gobierno por el fuego

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Defensa, Margarita Robles, culpó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que varias autonomías gobernadas por su partido pidieran al Estado en la noche del 15 de agosto medios en «cantidades increíbles» contra el fuego, pese a que ya estaban trabajando de forma «absolutamente coordinada».

Robles acudió al Senado a petición del PP y comenzó su comparecencia proyectando durante 50 minutos vídeos de las intervenciones del Ejército contra el fuego desde el pasado 7 de julio y haciendo una detallada cronología de las activaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME): 41 hasta el viernes 22 de agosto, junto al despliegue de 5.600 efectivos y mas de 2.000 medios de todo tipo, ligeros y pesados.

Además, destacó lo ocurrido el 15 de agosto, cuando después de que Feijóo pidiese refuerzos del Ejército, más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Xunta de Galicia, Extremadura y Castilla y León enviaron mensajes a partir de las 20.42 horas pidiendo más medios.

Robles calificó de sorprendente que esas tres comunidades, con cuyos equipos técnicos se estaba trabajando de forma coordinada, pidiesen medios en abstracto, sin listados concretos, que contenían elementos ya desplegados, como maquinaria pesada o drones con visión nocturna. La titular de Defensa señaló que los consejeros de las comunidades afectadas por los incendios «han sufrido, lo han pasado mal", han tenido que tomar decisiones difíciles y han visto cómo «viene alguien de fuera, aunque sea del mismo partido", y les piden medios a las once de la noche, cuando ellos y sus técnicos estaban haciendo bien su trabajo.

El jefe del Estado mayor de la UME se reunió con estas comunidades tras su petición, de cara a desplegar medios, algunos de los cuales «nunca se pusieron en funcionamiento", como quince puestos de mando avanzado, mientras que en Castilla y León se puso avituallamiento para doscientas personas y solo fueron veinte y dos turistas, por poner un ejemplo.