Un grupo de empresarios coruñeses cobró una tasa a pobres y ricos para donar el Pazo de Meirás a Franco

El Ejecutivo central ha iniciado el proceso para que el Pazo de Meirás, el palacete gallego en el que Francisco Franco veraneaba con su familia, se convierta en centro para la memoria histórica. El objetivo de este paso es «combatir el olvido, el negacionismo y los discursos de odio, al tiempo que se dignifica la memoria de las víctimas del franquismo", resumió el delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro.

El Pazo de Meirás ha recorrido un largo camino hasta su expropiación definitiva a los descendientes del dictador. En sus orígenes perteneció a la novelista Emilia Pardo Bazán, quien lo mandó construir en 1870 sobre una superficie de 6,6 hectáreas. La edificación se levantó sobre 2.100 metros cuadrados. Tras la Guerra Civil, un grupo de empresarios coruñeses impulsó su entrega a Franco a modo de obsequio.

Los gastos de la operación, que se elevaron a 406.346 de las antiguas pesetas, se sufragaron mediante una tasa que afectó por igual a clases bajas y acaudaladas. Tras un largo proceso la justicia dictaminó en 2020 la titularidad del Estado, si bien se permitió a los Franco retirar del inmueble algunos enseres de gran valor. La Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo como presidente, respaldó la expropiación. A lo largo de los últimos cinco años el Ejecutivo ha diseñado el proyecto para dar al pazo un «carácter conmemorativo, pedagógico y reparador».