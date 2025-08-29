La OTAN confirma que España cumple con el 2% de gasto en Defensa

Publicado por Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

La Otan ha estimado en un informe publicado ayer que España alcanzará el 2% de gasto de su PIB en Defensa en 2025, un objetivo que los aliados acordaron en la cumbre de 2014 para la década posterior y que España cumplirá ahora por primera vez tras el esfuerzo inversor de 10.500 millones anunciado en abril por el presidente Pedro Sánchez. El documento recopila datos de los ministerios de Defensa de cada país aliado sobre el gasto actual y estimado en función de los pagos realizados o que se realizarán por parte de los gobiernos durante el ejercicio fiscal para satisfacer las necesidades de sus Fuerzas Armadas o de la Otan.

Según estas estimaciones, España alcanzaría el 2% del PIB de gasto militar mucho antes del año 2029, la fecha inicialmente prevista por el Ejecutivo, aunque Sánchez ya confirmó que adelantaría esta fecha para cumplir antes con el compromiso en el seno de la Otan. Para ello, a finales de abril presentó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con la histórica inversión extra de los 10.500 millones.

En cualquier caso, el pasado junio los líderes de la Otan ya asumieron un nuevo compromiso para elevar el gasto al 5% del PIB en la próxima década, cediendo a las exigencias del presidente de Estados Unidos Donald Trump, aunque España hizo una interpretación propia del pacto al señalar que cumplirá los requerimientos militares sin ceñirse a un porcentaje de gasto en concreto.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, resaltó este jueves este informe y señaló el «importantísimo esfuerzo» que ha acometido el Gobierno para alcanzar esa meta, que en su momento fue denostada por el PP. «España cree firmemente en la paz y en los ámbitos multilaterales, y creemos que hay que seguir invirtiendo en defensa", indicó Robles, que también recordó el aporte de medios humanos a las misiones de la Otan, concentradas en el flanco este para disuadir a Rusia con 3.000 soldados, y las inversiones en el sector de la seguridad para combatir fenómenos como los incendios forestales.