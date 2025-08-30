El Gobierno declara la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla

Publicado por Efe Madrid / Nuakchot Creado: Actualizado:

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró ayer la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, después de que los responsables de estos tres territorios lo solicitaran al tener tensionados sus servicios de atención a los menores migrantes. Los tres territorios lo pidieron en virtud del real decreto que aprobó este martes Consejo de Ministros para la reubicación de los menores y que fijaba la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las comunidades autónomas

Canarias, Ceuta y Melilla cumplen los requisitos para declarar esa contingencia, ya que en la actualidad tienen una ocupación que triplica su capacidad ordinaria, por lo que podrán derivar menores que atienden ahora a otras comunidades. Aunque según la normativa, que tiene en cuenta el número de menores tutelados que había a 31 de marzo, Baleares no podría solicitar la declaración, la Abogacía de las islas estudia la fórmula para poder hacerlo y no tener que recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla para poder centrarse en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.

Con la declaración de contingencia migratoria, en estos tres territorios se pondrá en marcha el protocolo aprobado por el consejo de ministros el pasado 22 de julio y que en su Artículo 5 recoge el procedimiento para la reubicación y traslado de personas menores de edad. De esta forma, en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

«Después de meses de trabajo, hoy damos el paso definitivo para continuar garantizando los derechos de miles de niños y niñas migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en estos territorios», ha expresado la ministra Rego, que ha agradecido a la sociedad canaria, ceutí y melillense el trato ofrecido a la infancia migrante.

Tragedia en el mar

Al menos 140 migrantes podrían haber fallecido en el naufragio de un cayuco que iba rumbo a Canarias. Por el momento, las autoridades de Mauritania han recuperado setenta y hay 18 supervivientes. La barcaza se hundió el jueves frente a las costas mauritanas. En la embarcación iban más de un centenar de personas. Su objetivo era llegar a las costas canarias.

En la embarcación viajaban migrantes en su mayoría procedentes de Zambia y Senegal. Las fuentes lamentaron que la esperanza de encontrar nuevos supervivientes es mínima. El siniestro se produjo en la zona de Mhaijratt, a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, y según relataron los rescatados, la embarcación había zarpado de Gambia seis días antes con destino a las islas Canarias. Esta vía es la más peligrosa del mundo.