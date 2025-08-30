Bildu mantendrá el apoyo a Sánchez para evitar la llegada de la «extrema derecha"

Publicado por DAVID GUADILLA Madrid Creado: Actualizado:

A punto de arrancar el curso político en Euskadi, EH Bildu puso ayer las cartas sobre la mesa. Para el partido de Arnaldo Otegi, continúa siendo prioritario que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, y está dispuesto a seguir apoyándole tras mostrar «toda la voluntad del mundo» para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La formación soberanista vasca afronta este otoño con la intención de implementar la hoja de ruta que salió del congreso celebrado en febrero en Pamplona, una estrategia que ahonda en la línea de los últimos años. Mostrar una imagen posibilista, mientras los grandes objetivos ideológicos se dejan a un lado. No se aparcan, se intenta lograr avances, pero sin forzar y sin quebrar esa búsqueda de la centralidad. Unos meses en los que, según recalcó Otegi en una rueda de prensa celebrada tras reunirse la mesa política, EH Bildu buscará «navegar en este mar un poco confuso». En su calendario aparecen dos citas: la conferencia política que se celebrará el 20 de septiembre, sólo dos días después del Pleno de Política General, y la ya tradicional manifestación con mensaje soberanista que suele convocar EH Bildu los últimos otoños. En este caso, será el 22 de noviembre.

La coalición soberanista juega en dos planos, uno en Madrid y otro en Euskadi. Respecto a la situación en el Congreso y la inestabilidad que vive el Gobierno de Pedro Sánchez, Otegi incidió en la línea que ha venido defendiendo EH Bildu en los últimos meses. Que si hay elecciones anticipadas se debería crear un «programa de mínimos» que esté más allá de las siglas —un mensaje para el PNV— y que la prioridad de EH Bildu sigue siendo evitar que «la extrema derecha» llegue al poder. O lo que es lo mismo, que no hará nada que pueda hacer caer a Sánchez. Y eso incluye mano tendida para apoyar unos Presupuestos.