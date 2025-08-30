Protección Civil avanza que la batalla contra la peor ola de incendios se acerca a su fin

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, comparece tras la reunión del CECOD para informar sobre los incendios activos en España.J.P. GANDUL

La situación de los incendios forestales evoluciona de forma "muy favorable" gracias a la "ventana de oportunidad" de las condiciones meteorológicas de las últimas horas que, según Protección Civil, permiten afirmar que la peor ola de fuegos de la historia de España está llegando "a su fin".

Con estas palabras de "esperanza y optimismo" se ha expresado este sábado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en su comparecencia tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde ha subrayado que los datos objetivos de la situación determinan en estos momentos que "este terrible episodio de incendios se va cerrando".

Barcones han explicado que existen siete focos de incendios activos, seis en situación operativa 2 en Castilla y León y uno en situación 1 en Lubrín (Almería), zona donde ha expresado más cautelas, ya que el sudeste peninsular continúa en riesgo extremo de fuegos.