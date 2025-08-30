Concentran los esfuerzos en el flanco oeste del incendio de Lubrín, aún activo

Publicado por EFE Almería Creado: Actualizado:

El Plan Infoca mantiene este sábado un amplio despliegue para intentar estabilizar el incendio forestal declarado en la noche del jueves en el paraje de Las Cubillas, en Lubrín (Almería), que sigue activo en el flanco oeste, en la zona de El Chive, mientras el resto del perímetro se encuentra ya contenido y frío.

El Infoca, el plan del que se ha dotado la Junta de Andalucía para la defensa contra los incendios en los terrenos forestales, ha precisado que en la zona trabajan actualmente 7 aviones, 5 helicópteros y 6 autobombas, además de numerosos medios terrestres, que desarrollan las labores en un terreno de orografía muy abrupta que impide el uso de maquinaria pesada. El cierre de perímetro se está realizando manualmente y mediante actuaciones de fuego técnico.

La pasada noche resultó especialmente complicada debido a las rachas de viento, lo que obligó incluso a retirar a algunos bomberos forestales por motivos de seguridad.

A lo largo de la mañana de este sábado, el viento ha vuelto a intensificarse, primero desde las 10:00 horas y con más fuerza a partir de las 12:00, lo que ha sumado dificultad a las tareas de extinción y ha motivado un refuerzo de los medios aéreos y terrestres.

El Teléfono 112 de Emergencias de Andalucía ha gestionado más de 300 llamadas desde que se declaró el fuego sobre las 23:00 horas del jueves.

Durante la madrugada del viernes, los servicios municipales desalojaron de manera preventiva a cinco vecinos de Albaricos y Fuente de Albaricos, en el término de Bédar, y se llevó a cabo un alejamiento momentáneo en la pedanía de Marchal, en Lubrín. Todos los afectados pudieron regresar a sus casas esa misma mañana.

En el Puesto de Mando Avanzado desplegado en la zona se encuentran la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, y el subdirector de Emergencias de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Juan Ramón Rodríguez Claudio, que dirige la emergencia.

También participan en el operativo la Guardia Civil, Policía Local, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, Bomberos, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

La dirección de Extinción recuerda que la evolución del incendio está condicionada en todo momento por la influencia del viento, la pendiente del terreno y la vegetación de matorral denso y alto, que incrementa la carga de combustible y complica las labores. EFE

