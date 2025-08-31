Óscar López planta a la industria digital por la polémica de Huawei

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Baja de última hora en la agenda del trigésimo noveno Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, la asociación representante del sector de la industria digital en España. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha declinado su participación horas después de que se conociera que su departamento, sin comunicarlo a las partes, cancelara un contrato entre Red.es, Defensa y Telefónica con equipos de Huawei.

El encuentro, que se celebra desde hace casi 40 años en Santander, aún mantiene la presencia de López en la apertura del evento, aunque el Ministerio estará representado finalmente por María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Por segundo año consecutivo, el titular del departamento no estará presente en uno de los principales eventos de la industria. Ya ocurrió el año pasado con la ausencia de José Luis Escrivá, que en esas mismas fechas dejó el Ministerio para la Transformación Digital para ser nombrado por el presidente del Gobierno como gobernador del Banco de España. En esta ocasión, la ausencia de López responde a la relación del Ejecutivo de Sánchez con la compañía china de telecomunicaciones Huawei.