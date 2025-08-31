El PP arremete contra la condonación de deuda

Publicado por Agencias Sevilla Creado: Actualizado:

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, calificó de «agravio» para el conjunto de los españoles la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que el Gobierno aprobará este martes, según anunció la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero. Bravo cuestionó por qué esta medida no estaba incluida en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2023. «Si era tan bueno, ¿por qué solamente apareció en el debate político cuando fueron necesarios los votos de los partidos separatistas para que Sánchez o Illa fueran presidentes?», ha señalado Bravo. El dirigente también ha reprochado que el Ejecutivo no haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, tal como prometió, tras casi dos años y medio de legislatura sin avances ni intentos de acuerdo.