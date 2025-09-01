Trescientos partes meteorológicos después, horizontes despejado

España ha pasado de fase de ‘preemergencia’ a ‘estado de alerta y seguimiento permanente’, dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos.
Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde anoche se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar de fase.
«Este trágico episodio de la historia de nuestro país por grandes incendios forestales simultáneos en 20 días ha finalizado, pero la campaña contra el fuego continúa y por eso nadie puede bajar la guardia, desde el Gobierno seguimos en esta fase de alerta y seguimiento permanente con todos los medios del Estado a disposición», ha explicado Barcones.
En este ‘agosto negro’ ha habido 93 incendios forestales comunicados al Cecod, 59 de ellos en los que se ha llegado a declarar la situación operativa dos de preemergencia.
De esos 93 fuegos, 39 han sido lo que se considera «grandes incendios» por haber arrasado más de 500 hectáreas (ha.). A falta del recuento final, los datos del satélite Copernicus apuntan a más de 300.000 ha. de devastación, ha subrayado la directora de Protección Civil en su balance.
El pasado 16 agosto fue el peor día, con 23 fuegos en situación operativa dos, 12 en Castilla y León, 5 en Galicia, 3 en Extremadura, 2 Asturias y 1 Cantabria.
De momento, hay 57 personas detenidas 142 personas investigadas por estos episodios.
Precedidos de una anomalía meteorológica
Los veinte días en los que las llamas han arrasado parte de España vinieron precedidos de una «gran anomalía meteorológica» en las zonas afectadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió el primer aviso especial por ola de calor el 31 de julio y lo siguió actualizando de forma diaria hasta su fin, el 18 de agosto.
La ola de calor ocurrida esos días «ha sido la más intensa y la tercera en duración desde, al menos, 1975. Cuatro de sus días fueron récord de día cálido desde que hay registros en los años 50 del siglo pasado», ha destacado Barcones. Fueron el 11, 12, 16 y 17 agosto.
«La presencia de una masa de aire africano, una elevada insolación, temperaturas muy altas y ratios de humedad muy bajos dificultaron la estabilización de los incendios», ha agregado.
A ello se sumaron rachas fuertes de viento y tormentas secas cambiantes, que contribuyeron a empeorar la situación, particularmente los días 12 y 13 agosto que fueron «los más adversos».
La ola de calor extrema de agosto vino precedida de una primavera muy húmeda, pero de un junio y julio extremadamente cálidos y muy secos en la zona posteriormente asolada por los grandes incendios fuegos.
El Gobierno ha reforzado el personal y la actividad de Aemet para asesorar a las comunidades, que han solicitado 348 boletines especiales de incendios en agosto, 307 de ellos por parte de Castilla y León.
Las brigadas de extinción del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), repartidas por todo el territorio, han estado al cien por cien del dispositivo. El número máximo de medios aéreos operado ha sido de 53 en un solo día, 57 si se cuenta con los medios de extinción internacionales.
En Castilla y León se alcanzó el máximo de 33 medios aéreos del Miteco operando el mismo día.
En cuanto a los medios internacionales, el 11 de agosto el Gobierno dio la situación de prealerta en el CECIS, la aplicación que gestiona el Mecanismo Europeo de Protección Civil, para recibir apoyo por la acumulación de grandes incendios forestales activos.
Diez países europeos han ayudado a España. Los que más han apoyado con medios aéreos han sido Francia, Italia, Países Bajos, República Checa y Eslovaquia; y con medios terrestres: Francia, Alemania, Finlandia, Grecia, Rumanía y Andorra, que no pertenece al mecanismo europeo pero mantiene un acuerdo de cooperación con España. En total un tercio de los medios de toda Europa han estado trabajando para sofocar los incendios españoles este agosto.
La Unidad Militar de Emergencias (UME), con el apoyo del resto de Fuerzas Armadas, ha intervenido en 47 operaciones en la lucha contra incendios. Esto ha supuesto un número acumulado de 5.772 militares y 2.138 medios. En cuanto al tráfico, en señalización preventiva para advertir de distintos mensajes por los incendios se han activado 2.584 paneles y 20.000 mensajes. La Guardia Civil y la Policía han tenido 5.500 efectivos dedicados a estos grandes incendios, que han realizado, entre otras, 35.917 evacuaciones. La Dirección General de Protección Civil ha gestionado más de 10.000 comunicaciones solo en agosto.
«Esta batalla la hemos ganado entre todos. Pero la guerra no ha terminado porque el cambio climático sigue aquí y ahora tenemos que volver a estar todos juntos para reforzar el conjunto del sistema, para ser capaces de seguir protegiendo a nuestro país», ha concluido Barcones.
Fuego hasta la médula: el agosto que giró del verde al negro en León
Por primera vez en más de tres semanas, Castilla y León no tiene en estos momentos incendios forestales considerados de máxima gravedad -nivel 2-, tras bajar la peligrosidad del declarado el 8 de agosto en Fasgar (León), uno de los fuegos que ha generado más problemas, con el desalojo de numerosas poblaciones, y que ha permanecido activo desde entonces.La abundancia de vegetación en el monte, la extrema sequedad del terreno, las tormentas secas, el fuerte viento y las elevadas temperaturas, unidas a imprudencias y la acción de incendiarios y pirómanos, algunos de ellos detenidos en los últimos días, ha deparado una oleada de incendios nunca antes conocida en Castilla y León, ante la que los medios de extinción han tenido muchas dificultades para contener la voracidad de las llamas.A continuación se detallan, día a día, algunos de los incendios más graves que han afectado a Castilla y León en el agosto más negro de la Comunidad: 1 DE AGOSTOEl mes comenzó para Castilla y León con el susto aún en el cuerpo. Cerca de 4.000 ciudadanos habían sido desalojados por la peligrosidad del incendio declarado en Mombeltrán el 28 de julio, donde ardieron unas 2.000 hectáreas. 8 DE AGOSTOUno de los días con más concentración de fuegos graves de agosto. En pocas horas se originaron en Fasgar, Orallo, Anllares del Sil y Llamas de la Cabrera, todos ellos en la provincia de León, y en San Bartolomé de Pinares -Navas del Marqués- (Ávila).El incendio de Fasgar es el más persistente, ya que hasta el 30 de agosto ha permanecido en el nivel máximo de gravedad, después de unirse con el originado en Colinas del Campo el 19 de agosto.En cuanto al resto, comenzaba en la comarca de El Bierzo un infierno de llamas y humo que acabaría por afectar a muchos de los espacios naturales más emblemáticos de la zona -Médulas, Reservas de la Biosfera, santuarios de especies como el urogallo y el oso pardo-.En el incendio de Ávila, comenzó también la afectación sobre infraestructuras que posteriormente se prolongó con el corte de numerosas carreteras y vías, con la interrupción de la línea férrea entre Madrid y Ávila. 9 DE AGOSTOAyudado por unas fuertes rachas de viendo, el incendio de Yeres pasará a la historia como el que arrasó el espacio natural y cultural de Las Médulas -Patrimonio de la Humanidad-, con hasta 4.000 hectáreas de terreno arrasadas y varias poblaciones desalojadas. Se unía así a los numerosos del día anterior y comenzaba a fraguar un escenario con numerosos focos incontrolados en León. 10 DE AGOSTOEn este día comenzó el fuego que puede haber afectado a una mayor superficie forestal de la Comunidad, con 31.500 hectáreas carbonizadas, en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, que posteriormente pasó a la provincia de León y que causó la muerte a las dos primeras víctimas mortales de esta ola de incendios, dos voluntarios que se sumaron a las labores de extinción en Nogarejas (León). 11 DE AGOSTOLa peligrosidad de los incendios que estaban activos se extendió también a esta jornada, cuando se originó el fuego en la población zamorana de Puercas. Allí hasta seis personas sufrieron graves heridas por quemaduras cuando eran evacuadas de sus viviendas y algunas de ellas continúan a día de hoy ingresadas en hospitales de Valladolid y Getafe (Madrid). 13 DE AGOSTOBarniedo de la Reina (León) y Cipérez (Salamanca) también incorporaron sus nombres a la interminable lista de fuegos graves. En el primero de ellos, en el entorno del Parque Nacional de Picos de Europa, quemó otra de las joyas naturales que se han visto afectadas por esta tragedia.En el caso de Cipérez, marcado por las casi 11.000 hectáreas de terreno afectadas y dudas sobre lo que ocurrió con uno de los voluntarios que combatió las llamas y que murió días después en el hospital, aunque la Junta de Castilla y León desliga esta muerte de su participación en la extinción del fuego. 14 DE AGOSTOEn esta fecha se originó otro de los fuegos más graves: el de Porto (Zamora), que ha mantenido en vilo a miles de vecinos de la comarca de Sanabria, ha arrasado amplias zonas de este Parque Natural y obligó, junto a los fuegos de Ourense, a cerrar el tráfico ferroviario de alta velocidad y la autovía A-52 en varias jornadas. Finalmente, llegó a territorio de la vecina provincia leonesa. 15 DE AGOSTOEl fuego volvió a asustar a cientos de abulenses, con un incendio originado en la población de El Herradón, que posteriormente ha generado problemas en el suministro de agua. Este fuego se sumaba a una situación desbocada en las provincias de León, Zamora y Salamanca. 16 DE AGOSTOLos incendios de Cardaño de Arriba (Palencia) y en Caín de Valdeón (León) daban una negra continuidad a un ‘Puente de la Virgen’ en el que los medios de extinción se vieron desbordados. Estos fuegos ponían en máxima alerta a los vecinos de la zona de Picos de Europa, que se resistieron a dejar sus poblaciones entre denuncias por la falta de medios de extinción. 17 DE AGOSTOEl incendio de La Baña, actualmente en nivel 1 de gravedad, era el último de los focos en sumarse a la nómina de fuegos descontrolados en Castilla y León, también con numerosos desalojos de vecinos y con el corte de carreteras. 18 DE AGOSTOTras días en vilo por el avance de las llamas desde el cacereño Valle del Ambróz-Valle del Jerte, el incendio de Jarilla cruzaba el límite provincial con Salamanca por zonas altas del término municipal de Candelario, aunque las llamas fueron contenidas por los medios de extinción en ese punto ayudados por un cambio en la dirección del viento y por la menor existencia de vegetación, al haber ardido en años anteriores. 19 DE AGOSTOEn esta jornada se originó el fuego en la pequeña localidad leonesa de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, que obligó a su rápido desalojo y que finalmente unió su perímetro al grave incendio de Fasgar, con miles de hectáreas ardidas. 24 DE AGOSTOLa población de Garaño, también en la provincia de León, se sumaba en esta jornada de domingo a la extensa lista de graves incendios forestales que seguía activa y que, en este caso, motivó el desalojo de varias localidades cercanas. 28 DE AGOSTOUna mejora en las condiciones meteorológicas, con la esperada bajada de temperaturas y una mayor humedad por la noche, ayudó a los servicios de extinción a contener las llamas de forma más eficaz. Sin embargo, en la pequeña población berciana de Berlanga del Bierzo surgía cerca de sus viviendas un fuego que rápidamente fue considerado de nivel 2 de gravedad.A los pocos minutos de originarse, un joven de 20 años fue detenido como supuesto responsable del fuego y al día siguiente el Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada acordó para él libertad provisional, aunque con la medida cautelar de su internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo.