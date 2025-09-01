Varios partidos exigen al Gobierno romper relaciones con Israel y el embargo de armas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Podemos, ERC, Comuns, la CUP y EH Bildu, que apoyan a la Global Sumud Flotilla, denunciaron este domingo el «silencio» y la «complicidad» internacional y de la UE ante el «genocidio» en Gaza, y han exigido al Gobierno español la ruptura «inmediata» de las relaciones con Israel y el embargo de armas

A pocas horas de que zarpe del Puerto de Barcelona la flotilla Global Sumud Flotilla para intentar abrir un corredor de ayuda humanitaria a la población gazatí, y en la que participan un total de 44 países, varios partidos políticos han mostrado su apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil.

Las formaciones políticas coincidieron en denunciar el «silencio» y la «inacción» internacional ante el genocidio en Gaza, y exigen al Gobierno de Pedro Sánchez medidas «contundentes», que pasen por la ruptura «inmediata» y de manera unilateral de las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y por el embargo de armas.

Legalidad internacional

En declaraciones a los medios, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, denunció la vulneración de la legalidad internacional y que «el silencio y la inacción es una forma de complicidad de los principales gobiernos europeos, del estadounidense y también del Gobierno de España». Irene Montero exigió al Gobierno español un «embargo de armas total a Israel y que rompa de inmediato todas las relaciones diplomáticas y comerciales». La salida de la flotilla, afirmó, es «el acto de solidaridad internacional más grande de este tipo para intentar frenar el genocidio y ese plan de exterminio que el gobierno terrorista de Israel lleva ejecutando desde hace décadas y con especial brutalidad y de forma televisiva ante toda la humanidad, desde hace dos años».