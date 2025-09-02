Feijóo cree que Illa se convierte en Cerdán al visitar a Puigdemont

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que es «una falta de respeto a los catalanes y al Estado de las autonomías» que el presidente catalán, Salvador Illa, «se convierta en Cerdán como interlocutor» entre el PSOE y Junts, tras la reunión que mantendrá hoy con Carles Puigdemont en Bruselas.

En una rueda de prensa en Aranjuez, en las inmediaciones del Palacio Real, durante un receso de la reunión del Comité Ejecutivo de su partido en un hotel próximo, Feijóo ha hecho una crítica de los pactos que Pedro Sánchez pretende para aprobar los presupuestos de 2026, y en especial del «chantaje» al que le someterán los independentistas de Junts. Sobre la visita del presidente de la Generalitat de Cataluña a Puigdemont, el líder del PP ha indicado que sirve para que «los españoles se estén dando cuenta de que el señor Illa tampoco es de fiar, que al final también miente». «A lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán como interlocutor del señor Puigdemont, pues estaremos atentos los próximos días», ha añadido Feijóo haciendo referencia a que el ex secretario de Organización del PSOE era el negociador con los dirigentes de Junts. «Que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las autonomías», añadió el presidente del PP.