¿Qué cambios propone la nueva ley antitabaco?

El Gobierno no descarta prohibir fumar en terrazas, playas y coches con embarazadas o menores.

La nueva ley propuesta por el Ministerio de Sanidad tiene varias medidas clave para regular el consumo de tabaco y vapeadores en España. A continuación, los detalles:

Ampliación de zonas sin humo: la ley propone prohibir fumar en terrazas, marquesinas, campus universitarios y otros espacios abiertos, equiparando el tabaco convencional con los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado.

Equiparación de productos: la normativa trata de manera similar al tabaco tradicional y a los cigarrillos electrónicos, a pesar de que tienen perfiles toxicológicos diferentes. Los cigarrillos electrónicos vaporizan una disolución de nicotina, mientras que el tabaco calentado genera un aerosol con nicotina y menos tóxicos que el humo del tabaco.

Prohibición de sabores y aromatizantes: antes de fin de año, se espera una ley que prohíba los sabores y aromatizantes en vapeadores, con el objetivo de reducir su atractivo para los jóvenes.

Regulación de publicidad y promoción: la ley también impone limitaciones en la publicidad y promoción de productos de vapeo, prohibiendo elementos promocionales y engañosos que puedan atraer a menores.

Control de calidad y seguridad: la normativa establece restricciones estrictas en los niveles de nicotina y demanda controles detallados de calidad y seguridad para proteger a los consumidores.

Verificación de edad: la ley impide la comercialización de productos de vapeo a menores de edad y establece la obligación de verificar la edad de los compradores en puntos de venta físicos y en línea.

La Ministra de Sanidad, Mónica García, afirma que las nuevas restricciones están "avaladas por la evidencia científica". Sin embargo, algunos expertos cuestionan la falta de estudios específicos sobre la exposición pasiva en exteriores y la equiparación de productos con diferentes perfiles toxicológicos.