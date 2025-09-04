Todo lo que debes saber sobre el nuevo reglamento de extranjería en España

Trabajador extranjero La Seguridad Social perdió 16.517 cotizantes extranjeros en agosto, un 0,94% en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.748.415 ocupados, informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ISLAS BALEARES ESPAÑA EUROPA ECONOMIA INMIGRACION SOCIEDADEUROPA PRESS

El nuevo reglamento de Extranjería en España trae consigo varias novedades y consecuencias importantes para los inmigrantes y sus familias. A continuación, algunos de los cambios más destacados:

Visado de estudiante: ahora será válido por la duración total de los estudios, eliminando la necesidad de renovados anuales. Además, los estudiantes podrán trabajar sin problemas después de completar sus estudios si obtuvieron un contrato o se registraron como autónomos durante la carrera.

Tarjeta de residencia temporal para familiares de españoles: se crea una nueva tarjeta de residencia de 5 años que permite residir y trabajar en España, con beneficios como la reagrupación familiar y el derecho a trabajar desde el momento de presentar la solicitud.

Arraigo de segunda oportunidad: permitirá a personas que hayan cotizado al menos 6 meses en España y que posteriormente entraron en situación irregular, regularizar su situación.

Arraigo sociolaboral: reduce el plazo de tiempo en situación irregular de 3 a 2 años para solicitar este tipo de residencia, eliminando la necesidad de presentar un informe de integración social.

Visado de búsqueda de empleo: se introduce un visado de búsqueda de empleo para descendientes de españoles, permitiéndoles buscar trabajo en España.

Como consecuencia, estas medidas se traducen en una mayor estabilidad laboral, pues los inmigrantes podrán realizar por cuenta propia y ajena simultáneamente desde el primer año de residencia, lo que les brindará mayor estabilidad laboral y flexibilidad.

Además, los familiares de ciudadanos españoles tendrán más facilidades para obtener permisos y residir en España, incluyendo hijos de hasta 26 años y padres dependientes.

Por último, la unificación de la duración de los visados en un año evitará problemas relacionados con la gestión de citas para registrar huellas dactilares y obtener tarjetas de residencia.