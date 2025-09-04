A prisión un familiar de Marc y Álex Márquez por un asesinato en 2022

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El juez ha acordado prisión sin fianza para los tres detenidos por su presunta relación con el crimen del supuesto contrabandista Joan Coromina en La Baronia de Rialp (Lleida) en 2022, entre ellos un comandante de la Guardia Civil en la reserva y un familiar de los pilotos Marc y Álex Márquez.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez de Solsona (Lleida) ha acordado prisión incondicional para los detenidos, tal y como pedía la Fiscalía, tras una comparecencia en la que los tres investigados se han acogido a su derecho a no declarar.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez justifica el ingreso en prisión sin fianza de los detenidos, acusados de un delito de homicidio, en que existe riesgo de que huyan e intenten escapar a la acción de la justicia, por la gravedad de los hechos que se les imputan.

También argumenta el juez que hay peligro de que los detenidos destruyan pruebas, pese a que ya se han llevado a cabo las entradas y registros necesarias para la investigación y la Policía les ha intervenido numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles.

En ese sentido, razona el magistrado que los detenidos "eran conocedores de que eran investigados" y es "plausible que estuvieran preparados" para las entradas y registros practicadas y que dispongan de otros espacios o lugares donde se puedan encontrar "evidencias o fuentes de prueba".

Asimismo, el auto apunta a que los detenidos, de quedar en libertad, podrían tratar de influir en otros testigos o personas vinculadas con el caso.

A lo largo del día de ayer, la Policía catalana llevó a cabo varias diligencias de investigación antes de poner a los detenidos a disposición judicial.

En concreto, los agentes registraron la joyería que regenta el tío político de los hermanos Márquez en Cervera, donde también reside. El detenido era amigo de la víctima, con quien había compartido internado en su juventud.

El comandante en la reserva supuestamente implicado en el crimen, de 63 años, fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil acusado de un delito de asesinato y otro de revelación de secretos.

La víctima, Joan Coromina Estany, que presuntamente estaba siendo investigado por formar parte de una red dedicada al contrabando de tabaco, fue asesinado el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de La Baronia de Rialb y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.