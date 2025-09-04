Si me encuentro dinero en la calle, ¿es delito no llevarlo a la Policía?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En España, si encuentras dinero u otros objetos de valor, la ley establece ciertas obligaciones y procedimientos a seguir. Te presentamos los detalles:

Obligación de devolver los objetos encontrados: según el Código Civil, si encuentras objetos perdidos, debes intentar devolverlos a su dueño legítimo o entregarlos a la autoridad competente, como la Policía.

Procedimiento para entregar los objetos encontrados: debes llevar los objetos encontrados a la comisaría de policía más cercana o a la oficina de objetos perdidos de tu localidad. La Policía se encargará de intentar localizar al dueño y de devolverle los objetos.

Consecuencias de no entregar los objetos encontrados: si no entregas los objetos encontrados y decides quedártelos, podrías estar cometiendo un delito de apropiación indebida. Sin embargo, si demuestras que has hecho todo lo posible por encontrar al dueño y no has tenido éxito, podrías evitar sanciones.

Si los objetos encontrados parecen haber sido abandonados y no hay forma de identificar al dueño, podrías considerar que son de tu propiedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ley puede variar dependiendo de la jurisdicción.

Si actúas de buena fe y entregas los objetos encontrados a la Policía o intentas devolverlos a su dueño, es probable que no enfrentes problemas legales.