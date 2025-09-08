La 'Casa del Maragato', construida por un leonés y edificio emblemático en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa del Maragato en Madrid se refiere a un edificio histórico ubicado en el centro de la capital, específicamente en la Calle Mayor número 1, junto a la Puerta del Sol. Fue construido en el siglo XIX por Santiago Alonso Cordero, un empresario y político nacido en Astorga y conocido como el 'Maragato'. Este edificio es considerado una de las obras civiles más representativas de Madrid.

La Casa del Maragato se construyó sobre el solar que ocupaba el antiguo convento de San Felipe el Rea, demolido en la desamortización de Mendizábal. El edificio fue diseñado por el arquitecto José Juan Sánchez Pescador y contó con viviendas y locales comerciales en sus bajos.

En su momento, albergó la empresa de diligencias "Diligencias del Norte y Mediodía de España" y una casa de baños con una noria para extraer agua.

También fue sede de la Compañía Madrileña de Teléfonos y contó con establecimientos famosos como el Café de Lisboa y el Gran Bazar de la Unión.

En la actualidad, el edificio sigue siendo un importante referente histórico y arquitectónico en Madrid. Aunque no parece haber un restaurante o establecimiento específico llamado "La Casa del Maragato" en funcionamiento en este edificio, hay lugares en Madrid que sirven Cocido Maragato, un plato típico de la región de León. Uno de ellos es el restaurante Astorgano, que ofrece una experiencia gastronómica auténtica de esta región.