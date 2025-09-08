Carrefour retira una de sus freidoras por riesgo de quemaduras al salpicar el aceite hirviendo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de algunas unidades de un modelo de freidora de la marca Mandine ante el riesgo de quemaduras por salpicaduras de aceite caliente para los consumidores que la usen.

En concreto, están afectadas las freidoras cuya referencia es MDF30S-18 y su código de barras es 3615004401714.

La empresa francesa ha pedido a aquellos usuarios que pudieran tener en sus hogares alguno de las freidoras afectadas que se abstengan de utilizarlas y se acerquen a su tienda más cercana para su devolución.

Carrefour ha aclarado que este aviso se refiere exclusivamente a la referencia y modelo descrito. El resto de productos de la gama no se encuentran afectados y, por lo tanto, se pueden seguir utilizando sin ningún problema.

Los consumidores pueden dirigirse al Servicio de Atención al cliente para resolver cualquier duda o llamar al teléfono de Atención al Cliente de Carrefour: 914 90 89 00.