Zarzuela recuerda a Feijóo que el Rey es neutral

La Casa del Rey ha recordado hoy que Felipe VI siempre se atiene a una exquisita neutralidad política en toda su acción institucional, en relación a las afirmaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la reacción del monarca cuando le informó de que no acudiría a la apertura del Año judicial.

La Casa no comenta las conversaciones privadas del rey, han subrayado ayer las fuentes de Zarzuela, que han agregado que el jefe del Estado se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en toda su acción institucional.

En una entrevista en Telecinco, el líder del PP se ha referido a su conversación con el jefe del Estado cuando le informó de su decisión de no asistir a la apertura del año judicial el pasado viernes que presidió Felipe VI por la presencia del fiscal general del Estado imputado.

«El Rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición», ha asegurado Feijóo, quien ha reiterado que no tenía obligación constitucional de asistir y ha asegurado que volvería a actuar del mismo modo. Feijóo apuntó que esa fue la reacción de Felipe VI cuando le informó de que no acudiría a la apertura del Año judicial por la presencia del fiscal general del Estado imputado.

El PSOE consideró ayer que el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya revelado su conversación con el rey cuando le informó de que no acudiría a la apertura del año judicial el viernes «es una muestra más de su falta de institucionalidad».

«Él sabrá lo que tiene que decir o lo que no tiene que decir», ha dicho la dirigente socialista reprochando al líder del PP que optara por sentarse en la primera fila de un acto de Isabel Díaz Ayuso donde se profirieron «insultos».

El Partido Popular tuvo que salir a la palestra y ha negado ayer que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pretendido con sus palabras sobre una conversación que mantuvo con el rey Felipe VI transmitir una validación del monarca a su decisión de no ir a la apertura del Año judicial por la presencia del fiscal general del Estado imputado.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo que desvelar una conversación con el Rey es «intolerable».