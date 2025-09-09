Sólo una oportunidad: La Seguridad Social ofrece medicación para dejar de fumar una vez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Según la información disponible, la Seguridad Social en España generalmente financia un solo tratamiento para dejar de fumar por persona.

Para conseguir la medicación para dejar de fumar en la Seguridad Social, debes seguir estos pasos: ser fumador y querer dejar de serlo, y estar dispuesto a seguir un tratamiento para dejar de fuma

La Seguridad Social financia varios tratamientos para dejar de fumar, incluyendo:

Todacitan: reduce los síntomas del síndrome de abstinencia y ansiedad. El tratamiento dura 25 días y cuesta entre 47 y 70 euros con receta médica.

Recigarum: reduce la ansiedad y el síndrome de abstinencia. El tratamiento también dura 25 días.

Zyntabac: compuesto por bupropión, indicado para casos de adicción severa a la nicotina.

Parches de nicotina:

Niquitin clear: reducen los síntomas de abstinencia. Hay diferentes dosis según el consumo de tabaco de cada persona.

Para solicitar ayuda, pide cita con tu médico de cabecera en el centro de salud que te corresponda, explícale tu situación y expresa tu deseo de dejar de fumar. El médico te recetará el tratamiento más adecuado para ti.

La Seguridad Social solo financia un tratamiento por persona. Si el tratamiento no funciona, no se financiará un segundo intento hasta que pase al menos un año. El coste del tratamiento varía según la medicación y la comunidad autónoma en la que te encuentres.

Además de la medicación, también puedes acceder a ayudas psicológicas para dejar de fumar, como la Guía para Dejar de Fumar del Ministerio de Sanidad o la aplicación gratuita S’Acabó, creada por la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo.²