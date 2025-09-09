Estos son los requisitos para abortar en España por la Seguridad Social

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En España, no hay un límite específico en cuanto al número de veces que una persona puede abortar a través de la Seguridad Social, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Los requisitos son:

Ser mayor de edad o, en caso de ser menor, contar con el consentimiento expreso de los progenitores o tutores legales.

Estar dentro de los plazos establecidos por la ley: hasta 14 semanas de gestación para abortar libremente o hasta 22 semanas de gestación en casos de malformaciones fetales graves.

Recibir información y asesoramiento adecuado sobre las diferentes opciones, riesgos y consecuencias del aborto.

Cumplir con los supuestos establecidos por la ley:

Riesgo grave para la vida o salud física o psíquica de la mujer embarazada.

Embarazo consecuencia de una violación.

Malformaciones fetales graves.

Proceso para solicitar un aborto por la Seguridad Social:

Acudir a un centro sanitario autorizado.

Recibir asesoramiento médico y psicológico.

Cumplimentar los requisitos y plazos establecidos por la ley.

Realizar el procedimiento en un centro hospitalario o clínica autorizada.

Es fundamental tener en cuenta que la legislación puede variar dependiendo de la comunidad autónoma y es importante consultar directamente con un profesional de la salud o un centro sanitario para obtener información específica y actualizada.