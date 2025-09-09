El rey recibe al personal aéreo que participó en la extinción de los incendios de agosto

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El rey ha recibido este martes en audiencia a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto y que durante su visita a las zonas afectadas el pasado mes de agosto se encontraban de servicio.

Al Palacio de la Zarzuela han asistido unos 60 representantes de este dispositivo, encabezados por la directora general de Protección Civil y Emergencias y exdelegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, entre ellos personal de los ministerios de Defensa, del Interior, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

También el personal de las comunidades autónomas afectadas de Castilla y León, Galicia y Extremadura y de las que ayudaron con sus medios aéreos a la extinción de los incendios, como Madrid, Aragón, Murcia, Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Navarra y Baleares.

Además, el próximo lunes, Felipe VI recibirá a los embajadores de los países que han ayudado en la extinción de los incendios, como son Italia, Portugal, Francia, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Alemania, Finlandia, Grecia, Rumanía, Estonia, Andorra y representantes de la Comisión Europea.

En la última semana del pasado mes de agosto, los reyes visitaron las principales zonas afectadas por los graves incendios en Castilla y León, Galicia y Extremadura, donde conocieron de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados y mostraron su agradecimiento a todos los equipos que contribuyeron a combatir el fuego y proteger a la población.

Entre ellos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejército de Tierra, Guardia Civil, Protección Civil, Parques Nacionales, los planes autonómicos de respuesta contra los incendios, las BRIF, Cruz Roja, Bomberos de los Servicios Provinciales de Extinción de Incendios, 112, policías lLocales, agentes del Medio Natural, psicólogos y trabajadores sociales.

También, el jefe del Estado visitó el 15 de agosto el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón, para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en las tareas de extinción.