Currar, piltra, chorizo... algunas palabras de la comunidad gitana que se usan en el lenguaje español

Una familia de etnia gitana llega a Bucarest procedentes de Marsella tras una repatriación voluntaria impulsada por Francia, en el 2010.

El idioma romanó, también conocido como caló, ha influido en el español y ha aportado varias palabras que se han integrado en el lenguaje cotidiano. Algunas de estas palabras son:

Chaval: chico o muchacho, proveniente del caló "chavale".

Chavala: chica o muchacha.

Currar: trabajar, proveniente del caló "curar", que significa trabajar o hacer.

Currante: trabajador o persona que se esfuerza en su trabajo.

Chorizo: ladrón o persona que roba, aunque en este caso la palabra tiene un origen más complejo y puede tener influencias de otras lenguas.

Chapear: hablar o charlar, aunque en algunos contextos puede tener connotaciones negativas.

Gachi: chica o mujer, a veces utilizada de manera coloquial.

Gacho: chico o hombre.

Peli: dinero, proveniente del caló "pelle" o "peli", que significa dinero o plata.

Piltra: se utiliza para referirse a una manta o una cama en algunos contextos.

Pinrel: se refiere al pie.

Estas palabras son ejemplos de la influencia del caló en el español y cómo algunas expresiones gitanas se han integrado en el lenguaje coloquial. Reflejan la influencia cultural y lingüística del pueblo gitano en España y su integración en el lenguaje cotidiano. Sin embargo, es importante usarlas con sensibilidad y respeto hacia la cultura gitana.