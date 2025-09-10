Marlaska pide no poner en riesgo la seguridad de ciclistas de la Vuelta por las protestas "legítimas" propalestinas

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado que "no se ponga en riesgo" la seguridad de los ciclistas que participan en la Vuelta a España durante las protestas "necesarias y legítimas" a favor de Palestina y contra Israel.

"Estoy convencido de que va a ser posible", ha asegurado Marlaska a preguntas de la prensa en los pasillos del Congreso sobre si es posible compaginar la seguridad de los corredores y las protestas de manifestantes disconformes con la participación del equipo Israel-Premier Tech.

"El genocidio en Gaza determina que la gente quiera visualizar su protesta, su posición y la necesidad, evidentemente, de ponerle fin. Pero también, a la vez, esto se tiene que compaginar con la seguridad de todos los eventos y de una prueba como es la Vuelta Ciclista a España", ha señalado.

Dicho esto, Marlaska se ha dirigido a los manifestantes: "Lo único que pido y solicito es que no ponga en riesgo ni la integridad de los ciclistas ni tampoco de aquellos que acuden a ver el evento tan importante de carácter deportivo".

El ministro del Interior ha defendido el trabajo que viene realizando la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la Vuelta Ciclista a España y que demuestra que en España, "como una democracia plena", está garantizado el derecho a la manifestación.

Marlaska también se ha dirigido a la dirección de la Vuelta Ciclista a España al aludir a "cualquier decisión" que pueda adoptar ante las protestas propalestinas. "Esperemos que la calma, el buen hacer y la sensibilidad de todos haga que sea factible el desarrollo absolutamente normal, estoy convencido", ha terciado.