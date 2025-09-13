Mazón anuncia la salida del general Pampols de la recuperación de la dana

Publicado por Europa Press Valencia Creado: Actualizado:

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado ayer la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols, que participará en el último pleno del Consell el 4 de noviembre y un día después comunicará la remodelación de su nuevo gobierno. Dijo que lo hace para adaptarlo «a la nueva etapa que toca poner en marcha»..

El propio Pampols, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por su continuidad en el gobierno valenciano, ya aseguró que, «formalmente, todo lo que había que hacer está hecho».

Carlos Mazón ha hecho hincapié en que «todo el mundo sabía» que cuando el teniente general se hizo cargo de la Vicepresidencia segunda «tenía un punto de inicio y un punto final para dejar absolutamente consolidada toda la gran operación de recuperación, que no solamente no va a acabar, sino que la vamos a incrementar aún más».

"Durante estos últimos días que me preguntan muchos sobre la posible remodelación del Consell y saben que mi respuesta siempre está ligada a la estabilidad institucional, a dar rigor, a dar certeza para dar la mayor confianza a un gobierno que funciona, que es estable, que aprueba presupuestos y que tiene clara su hoja de ruta", ha expuesto.

Dicho esto, ha puesto en valor la figura del vicepresidente por haberse incorporado «en momentos muy difíciles y complicados", a su juicio «haciendo gala de un gran sentido de valentía y de servicio a la patria». «Se lo quiero agradecer muy especialmente", ha apuntado, y ha garantizado que lo hará «en los próximos días».

Además, ha confiado en que, «con el paso del tiempo, la sociedad valenciana lo agradezca también": «La dificultad, el mérito que tiene en aquellos momentos asumir esta misión, porque lo han entendido en todo momento, por la Comunitat, por Valencia y por España».

El 'president' ha expuesto que los encargos que tenía el general Pampols eran poner en marcha «una conselleria jamás vista en la historia del sistema autonómico español desde la llegada de la democracia", un departamento «transversal con capacidad de mando y de coordinación con todas las consellerias», «un análisis claro y un diagnóstico certero» de la situación tras la dana y la puesta en marcha del plan director de anticipación ante catástrofes meteorológicas especiales