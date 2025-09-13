Una explosión en un bar en Puente de Vallecas deja 14 heridos, uno de gravedad

Al menos 14 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas.emergencias de madrid

Según ha informado este sábado Emergencias Madrid, hasta el lugar del suceso se han trasladado 13 dotaciones de Samur-PC y 17 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del SUMMA 112.

Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que ha quedado dañado.

La policía local se encuentra regulando el tráfico ya que la calle ha tenido que ser cortada.