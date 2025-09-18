Los incendios, la inmigración y la corrupción hostigan al PSOE y empujan a Vox

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las catástrofes de los incendios, las polémicas de la inmigración y los casos de corrupción en el PSOE han generado el caldo de cultivo en el que se asienta un claro fortalecimiento de Vox. El barómetro de septiembre elaborado por DYM para Diario de León muestra la tendencia al alza del partido de Santiago Abascal, a costa de absorber voto del Partido Popular. La suma de ambos, como exhiben los datos, superaría la mitad de los escaños necesarios para formar Gobierno, si se convocasen elecciones generales. Mientras, en el lado opuesto del arco ideológico, se constata una ligera recuperación del PSOE gracias a la merma de apoyos de su principal socio de gobierno, Sumar, y la incapacidad para revalidar el poder ni siquiera con la adhesión de los nacionalistas.

La encuesta, elaborada entre los días 10 y 15 de septiembre sobre una muestra de 1.016 entrevistas, refleja la caída de nuevo de la imagen de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP retorna al mínimo histórico y, a su rebufo, se despeña la intención de voto de los populares. Este clima de desapego al gallego posibilita que, en paralelo, el PSOE recupere cierto pulso, tanto en la valoración de su líder, como del Gobierno, así como en intención de voto, además de que frena las transferencias de apoyos hacia los populares.

En este escenario, el tercero en discordia en estos momentos capitaliza el incremento de intención de voto. El descontento con la gestión de la crisis por parte del Gobierno central y de los autonómicos, así como con la inmigración, alimenta el crecimiento de Vox. La encuesta revela que, si se celebraran ahora las elecciones generales, Abascal sumaría una horquilla de entre 42 y 44 escaños en el Congreso, donde en la actualidad sienta a 33 diputados.

No evita, sin embargo, que el PP continúe como el partido con más escaños. Los populares alcanzarían entre 150 y 154 diputados, por encima de los 137 que tiene en la actualidad en la Carrera de San Jerónimo.

Los resultados aparecen como consecuencia de una tasa de fidelidad de voto del PP del 78%, equiparada a la del PSOE (76,1%). El acercamiento se da debido a la transferencia relevante (11%) de los populares a Vox, que además retiene al 88,4% de los votantes que tuvo en los comicios del 23 de julio de 2023.

Esta fidelidad aumenta en Vox cinco puntos con respecto al barómetro del pasado mes de julio, aunque sin alcanzar la cota del 92% de noviembre de 2024. El PP, por contra, cierra su registro más bajo del último año, mientras que el PSOE alcanza su cota más elevada en estos 12 meses.

La comparativa con el anterior barómetro demuestra que Vox es el partido más reforzado desde julio y Sumar el más debilitado. Los dos grandes partidos siguen trayectorias de signo contrario. Mientras el PP pierde voto, el PSOE recupera parte de lo perdido en los últimos meses, tras tocar fondo en las olas previas de la encuesta.

Este repunte, aunque mínimo, repercute en la valoración de líderes. Dentro del suspenso general, Pedro Sánchez mejora su nota con respecto a las anteriores encuestas con 0,4 puntos de mejora. Se queda, en todo caso, en un 3,4. La misma nota la firma Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares pierde 0,2 puntos respecto a la anterior ola, lo que le devuelve a su mínimo histórico, apenas sostenido por sus propios votantes, que le conceden un 6,4.

Fiuera de los dos grandes partidos, la subida de Vox no se traduce en una mejora de la valoración de Abascal. Mientras se refuerza la veneración de sus propios votantes, que le dan un 7,6, el rechazo de los opuestos hace que se quede como el líder con la mayor bajada, 0,5 puntos menos. No les pasa lo mismo a Yolanda Díaz e Ione Belarra, que crecen 0,1 puntos cada una, con la vicepresidenta del Gobierno como la líder con una mejor puntuación, no traducida en un aumento de su apoyo de voto sino todo lo contrario

Los encuestados dejan en un equilibrio casi perfecto en su preferencia por quién sea el presidente del Gobierno. Núñez Feijóo supera por apenas 0,2 puntos a Sánchez en esta carrera, aunque dentro de unos resultados que muestran el descontento general con un tercio de los ciudadanos que optan por no mostrar su preferencia.

En la valoración del Gobierno se observa una leve recuperación, al fijarse en el 3,7, gracias a que mejora la visión de los votantes y pese a que disminuye entre los de Sumar. El saldo evaluativo se mantiene negativo: —16,2.

El 69,3% ve motivos políticos tras la condonación y que prima a las más endeudadas



El barómetro de muestra que un 72,2% de los encuestados declaran saber qué es la condonación de la deuda de las comunidades autónomas y más de la mitad considera que la no es justa (64,4%). La mayoría de los ciudadanos mantiene que la condonación de la deuda se ha decidido por intereses políticos (69,3%). Además, el 66,4% cree que la medida favorece a las autonomías más endeudadas y perjudica a las menos endeudadas. Los votantes de izquierdas ven en mayor medida justa y necesaria la medida y creen en mayor grado que favorece a todas las comunidades.