España ordena investigar el genocidio de Gaza

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acordó ayer investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación lanzada por el Ejército de Israel hace casi dos años, después de recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía apuntando a la presunta comisión de crímenes contra la comunidad internacional y otros delitos de lesa humanidad. El máximo responsable del Ministerio Público ha ordenado crear para ello un equipo conjunto de trabajo, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Los pormenores de estas diligencias están recogidos en un decreto interno, en el que García Ortiz concede a Delgado la autorización que le pidió el pasado 28 de julio para llevar a cabo estas pesquisas en calidad de «coinvestigadora» tras recibir «un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del Ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza, que podrían ser contrarias al Derecho Internacional».

Según detalla el decreto, Delgado procedió a analizar la información contenida en el informe elaborado por la unidad operativa, relativo, entre otros aspectos, al testimonio de testigos protegidos, y en el que también se aportan importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno. García Ortiz responde ahora que "los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal". En su respuesta, el fiscal general ordena remitir a Alonso el informe policial "al objeto de incoar las correspondientes diligencias de investigación, las cuales serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la fuerza policial actuante".

Competencia El objetivo de estas pesquisas es cooperar con el TPI, tal y como se hizo con la guerra en Ucrania. Para ello, la intención del Ministerio Público es recabar pruebas para ponerlas a disposición del órgano competente en el marco de la investigación abierta por estos hechos, que ya emitió una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu.

El jefe del Ministerio Público explica que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial "atribuye jurisdicción a los tribunales españoles respecto de cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España o por otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro".

Y ello a pesar de que ese mismo artículo, en su apartado primero, establece que los tribunales españoles solo podrán investigar hechos cometidos fuera del territorio nacional que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

En declaraciones a la Cadena Ser, la fiscal Delgado confirmó este jueves que entre las pruebas recabadas por la Policía "hay constancia" de víctimas españolas.

El choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central por la suspensión de la etapa de Madrid de la Vuelta sigue escribiendo nuevos capítulos. Ayuso anunció este jueves que concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista a España, y también premiará al ganador de la ronda, el danés Jonas Vingegaard, con la Medalla Internacional. Ayuso justificó el galardón al corredor con el argumento de que este ciclista "no merece ser recibido sobre cajas de hielo", en referencia al improvisado podio en el que se le entregó el trofeo (varias neveras unas encima de otras), una vez que la etapa de Madrid del pasado domingo fue suspendida por los incidentes provocados por los grupos propalestinos. Sobre la Vuelta, criticó que el Gobierno central la haya querido "desguazar".

"Por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo y alegre vamos a ver estas dos condecoraciones", enfatizó la presidenta de Madrid, que también expresó su apoyo a los 22 policías que fueron "abandonados" en la final de la Vuelta y fueron "agredidos", con "mucha presión y muy poca ayuda política", subrayó.

Con su reconocimiento a la Vuelta y a Vingegaard, Ayuso también entró en el difícil debate interno del PP sobre la situación en Gaza. En la sesión de control al Gobierno el miércoles, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, trató de ubicarse en una posición centrada entre los 'halcones' y las 'palomas' del partido al afirmar que "la masacre de civiles debe parar y los civiles palestinos no son terroristas", aunque no utilizó la palabra "genocidio", como le exige el Gobierno.

Sin embargo, unas horas después de la intervención de Feijóo, el expresidente del Gobierno José María Aznar respaldó con toda firmeza a Israel. "Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa", dijo en la apertura del Campus FAES 2025.

Aznar recibió este jueves la respuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que se remontó a la guerra de Irak: "Esta es la catadura moral de quien nos metió en una guerra ilegal con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a demostrarse". A juicio de Montero, Aznar "marca de nuevo la posición de un PP cada vez más diluido en su competición con la extrema derecha y cada vez menos reconocible como partido de Estado".

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha defendido este jueves ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en contra de la posición española, que el reconocimiento de Palestina como Estado debería ser el último paso que se adoptara en la solución de los dos estados.

Sánchez y Merz han mantenido ayer una reunión en el Palacio de la Moncloa durante la primera visita del canciller alemán a España desde que asumió el cargo el pasado mes de mayo y en la que han coincidido en criticar la situación que vive Gaza pero han discrepado en la actitud que debe tenerse ante Israel.