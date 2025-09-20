Cerdán sostiene que un guardia civil intervino los audios de Koldo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, ha presentado un recurso al juez del Tribunal Supremo que le investiga, Leopoldo Puente, tras su negativa a admitir una batería de diligencias en la causa. En un escrito de 15 páginas, los abogados del exdiputado reiteran su hipótesis de que uno de los guardias civiles investigados en el 'caso Koldo', el comandante Rubén Villalba, perteneciente al Servicio de Información del instituto armado, pudo acceder a las grabaciones incriminatorios del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos. Tras la negativa del juez a citar a declarar al oficial, la defensa vuelve a motivar en su recurso la importancia de su testimonio en sede judicial. Justifican que, según documentos que obran en el sumario, los subordinados de Villalba sostienen en una conversación intervenida por orden judicial la necesidad de intervenir esa material a Koldo García. Para ello, según recoge el escrito, «es compatible» para lograr sus fines el empleo de un sistema de escuchas fuera de control contra los investigados como origen de los audios. Una línea argumental que debería ser investigada, ya que el propio Koldo ha negado hasta la fecha ser el autor de esas grabaciones. La petición llega un día después de que el juez haya descartado la excarcelación de Cerdán y haya confirmado la autenticidad de los audios o la falta de indicios de que hubieran sido manipulados. Todo ello a partir de un informe pericial de la Guardia Civil sobre estos ocho archivos incriminatorios sobre el presunto cobro de mordidas por el amaño de obra pública, que fueron intervenidos en el domicilio de Koldo en febrero de 2024. Para la defensa, el instructor hace en su resolución del jueves una «lectura superficial» del análisis de Criminalística del instituto armado. Es más, considera que sus conclusiones son «diametralmente opuestas» al contenido del informe policial. En este sentido, incide en que los expertos lejos de descartar manipulaciones en las grabaciones que incriminan a Cerdán señalan que hay «archivos editados, es decir, modificados", así como «ausencia de fechas de creación y reconocimiento de que su revisión ha excluido el 75% del material».