El Senado exigirá la dimisión o el cese de Redondo por las pulseras con la mayoría del PP

El PP ha exigido este martes el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos de las pulseras telemáticas antimaltrato, que el Gobierno pida perdón a las víctimas, una auditoría independiente y un sistema "seguro y fiable"

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en la Cámara Alta la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, junto al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, antes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, García ha explicado que el PP ha incluido una batería de medidas para debatir en la Comisión General de las Comunidades. En ellas, la formación ha exigido al Gobierno que "asuma responsabilidades" y que pida "perdón a las víctimas"; que encargue una auditoría independiente; que informe "con claridad" del número de víctimas afectadas por los fallos en las pulseras; y un "sistema seguro y fiable".

"La ministra debe dimitir por la chapuza del contrato que permitió que las pulseras fallaran. Debe dimitir por ocultar un escándalo que puso en riesgo a miles de mujeres. Debe dimitir por sus mentiras, desmontadas por jueces, fiscales, audiencias nacionales, policías y hasta con testimonios de las propias víctimas", ha asegurado García.

Igualmente, García ha afirmado que es "mentira" que el departamento que dirige Ana Redondo no fuera avisado de que el sistema fallaba, así como que las pulseras "siempre funcionaron". "La ministra miente para tapar su negligencia", ha asegurado para añadir que las actas de las audiencias provinciales de la Comisión de Seguimiento contra la Violencia de Género "también la desmiente".

"El ministro Marlaska dijo ayer también que ya había habido una evaluación. ¿Dónde está la evaluación? ¿Cuántas mujeres se han visto afectadas? ¿Durante cuánto tiempo? Nadie lo sabe", ha subrayado García.

La senadora también ha tildado la situación de "escándalo mayúsculo" y ha dicho que merece una investigación "profunda". "Una auditoría, como pide el Partido Popular, no una pequeña investigación, como dijo Yolanda Díaz ayer. Tan pequeña como la que ella encargó para tapar el caso Errejón", ha argumentado.

Asimismo, ha dicho que, para Redondo, "un excelente trabajo es desproteger a las víctimas y dejar impunes a los agresores con pulseras que son baratijas". "Las actas no mienten, la justicia no mienten, los trabajadores del sistema no mienten, las víctimas no mienten, quien miente es la ministra. Lo dije hace una semana y lo repito, esto es una negligencia criminal", ha añadido.

"SI SÁNCHEZ NO CESA A REDONDO ES CÓMPLICE"

García ha agregado en su intervención que "si Ana Redondo no dimite y si Pedro Sánchez no la cese al presidente del Gobierno, es cómplice de este escándalo".

Por su parte, De los Santos ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mantenerse en silencio" y de tener tiempo "para todas las causas, menos para la de las mujeres maltratadas". "Y el líder, el amado líder, que tiene tiempo para todas las causas, menos para la de las mujeres maltratadas, se mantiene en silencio", ha indicado.

De los Santos también ha reprochado al Gobierno haber "errado" en "lo más primordial: en la defensa de las mujeres y entre todas las mujeres en las más vulnerables, en las que padecen la lacra de la violencia machista".

También ha cuestionado qué hubiera pasado si el PP hubiese estado gobernando. "No solo tendríamos las calles llenas de manifestaciones y además, visto lo visto, encabezadas por Irene Montero y Ione Belarra alentando a los que tiran vallas a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha indicado.

En cuanto a la celebración de este martes, del Día Internacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, De los Santos ha indicado que la prostitución "también es una realidad" que "atraviesa" la vida de Sánchez y del PSOE.

"¿Y dónde están las mujeres de la izquierda manifestándose en contra de los puteros?. Esos puteros, y me refiero al señor Ábalos y a todos los que como él arrinconan a las mujeres", ha preguntado.

Finalmente, Loles López, ha afeado a ministros que tilden la polémica causada con las pulseras de "bulo". "Ese es el Gobierno que tenemos en España. Si hay un problema, se ignora. Si el problema se agrava, se oculta. Si finalmente vosotros medios de comunicación lo sacáis a la luz, entonces lo tildan de bulo. Eso es lo que tenemos", ha destacado.