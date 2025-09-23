La Junta considera “una chapuza más” del Gobierno de España los fallos en las pulseras de control de órdenes de alejamiento

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León calificó de “una chapuza más” del Gobierno de España los fallos en las pulseras utilizadas para controlar las órdenes de alejamientos de agresores de violencia machista.

“Es una chapuza más del Gobierno de Pedro Sánchez”, señaló la número dos del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Respecto a preguntas de los periodistas sobre si la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debería presentar su dimisión por ese asunto, Isabel Blanco reiteró que se trata de “una chapuza más del Gobierno de Pedro Sánchez”.

La vicepresidenta de la Junta hizo estas declaraciones en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, antes de inaugurar el Foro Nacional ‘Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas’, del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León.