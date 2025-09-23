Atención, bulo: la DGT no multará por darse un beso, discutir o morderse las uñas en el coche

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante estos días, un vídeo de un programa de televisión ha circulado a través de varias redes sociales en el que la presentadora habla de las nuevas medidas que la Dirección General de Tráfico (DGT), pondrá en marcha durante los próximos meses.

Entre ellas, alarma de nuevas multas entre los 80 y los 600 euros por darse un beso o discutir dentro del vehículo puesto en marcha. También ha mencionado otras prácticas como morderse las uñas o maquillarse, tener la música alta o sacar el brazo por fuera de la ventanilla".

La viralidad de este vídeo falso se ha extendido porque el presidente de Vox, Santiago Abascal, publicó el vídeo este 20 de septiembre en 'X', en el que el líder político comenta que "ya no se va a poder ni respirar".

Desde la DGT, se ha desmentido este bulo y se ha dejado claro que la DGT habla de que lo sancionable serán las distracciones en el coche que puedan perjudicar la seguridad vial de los mismo conductores y de otros.