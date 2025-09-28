Tellado dice que el IMV «no puede convertirse en un efecto llamada»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació para proteger a quien lo necesita de verdad, «no para convertirse en efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan» a la Seguridad Social. Desde Murcia, donde se reúnen los presidente autónomicos del PP, Telllado ha considerado la política migratoria uno de los desafíos más grandes de España en la actualidad y ha reafirma el compromiso del PP en «recuperar el orden y la ley, proteger las fronteras, luchar contra las mafias, expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar». «Nos guiará una máxima: contribuir tiene que ser condición para permanecer. Las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad. El Ingreso Mínimo Vital nació para proteger a quien lo necesita de verdad, no para convertirse en efecto llamada», ha subrayado en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Tellado ha afirmado que la gestión de la inmigración del Gobierno supone un «agravio» para las familias que cotizan, para los autónomos, para los parados que han contribuido al sistema y para «los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día». Asimismo, en materia de infraestructuras, el PP está trabajando en un catálogo de soluciones integral para el servicio ferroviario, que incluye medidas como recuperar las indemnizaciones por retrasos en el AVE, así como un plan nacional de infraestructuras de movilidad para recuperar la inversión «perdida en estos años» y restablecer el principio de igualdad en las provincias menos pobladas de la España rural, para que vuelvan a tener «los servicios que les ha robado el gobierno de Pedro Sánchez». «No dejaremos de denunciar el abandono a los españoles por parte de este Gobierno en la gestión del transporte público. Sánchez y Puente están haciendo muchísimo daño, han instalado el caos en el servicio ferroviario y han abandonado a la España rural reduciendo paradas y frecuencias».

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha advertido este sábado al Partido Popular, que celebra este fin de semana en Murcia un cónclave de su líder, Alberto Nuñez Feijóo, con los barones regionales para definir su hoja de ruta en asuntos como la inmigración, que «el que se viste como Vox, habla como Vox, cuenta los mismos argumentos de Vox, es Vox». Durante su intervención en un acto público con la militancia socialista en Maracena (Granada), Montero ha ahondado en ese aviso de la confusión que pueda causar en el electorado compartir discurso ante la inmigración por cuanto ha planteado que «la gente lo está viendo, la la gente opina que la copia es peor que el original». Ha recriminado al PP que haya decidido hacer del discurso en inmigración un eje estratégico, aunque ha considerado que se trata de una hoja de ruta que viene de atrás por cuanto «pactan gobiernos y mercantalizan con los derechos de las mujeres», en alusión a las cesiones a las exigencias de Vox allí donde han hecho pactos de gobiernos. «Si el PP no combate, está alimentado la bestia», ha afirmado Montero, antes de advertirle que «la bestia se come todo se le ponga por delante, incluido el PP». Dentro de su reivindicación de la contribución de los migrantes al mercado laboral de España se ha lamentado de que «la derecha se ha empeñado a criminalizar a las personas que vienen de fuera, sobre todo si tienen un color de piel distinto, sobre todo, si son negros». «No se puede tratar de forma distinta a un niño que viene del África subsahariana que si vienen huyendo de Ucrania», ha seguido argumentando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, quien ha proclamado que «ambos son bienvenidos».

"Recuperar el orden y la ley, luchar contra las mafias y expulsar a los que delincan y garantizar la integración de quien viene a sumar»