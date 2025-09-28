Los Reyes y la Princesa Leonor visitan Tudela con una cálida acogida

Publicado por Agencias Tudela Creado: Actualizado:

Los Reyes Felipe y Letizia, junto con la Princesa Leonor, han visitado este sábado Tudela, como cierre de su viaje de dos días a Navarra, y han tenido un cálido recibimiento por parte de la ciudadanía que ha acudido a ver su llegada. Tras visitar el Palacio Real de Olite, la familia real ha llegado a la capital ribera sobre las 12.50 horas, acompañada por la presidenta María Chivite, la ministra Elma Saiz, y la delegada del Gobierno, Alicia Echevarría. Han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, a las puertas del Ayuntamiento. Nada más llegar, los asistentes, que abarrotaban la plaza, expectantes por ver a los Reyes, han irrumpido en aplausos y vítores. Antes de entrar en el edificio, los monarcas y la princesa se han acercado a los asistentes, algunos visiblemente emocionados, para saludarles y sacarse fotos. Entre ellos se encontraba un panadero de Ablitas, quien les ha regalado un gran pan con la inscripción 'Vivan los reyes'.

Tras una visita al interior de la Casa Consistorial, donde el alcalde ha regalado a Leonor el tradicional pañuelo rojo de fiestas con el escudo de Tudela, se han asomado al balcón para saludar de nuevo a los asistentes, que han vuelto irrumpir en aplausos y vivas a los Reyes y la Princesa. Al introducirse de nuevo en el edificio, y en un momento en que en el balcón sólo quedaban la presidenta Chivite y la ministra Saiz, algunos ciudadanos les han pitado y una persona ha gritado «Chivite, corrupta».