Renfe activa gabinetes de crisis en Cataluña y C. Valenciana por la previsión de lluvias

Renfe, en coordinación con Adif, ha activado los gabinetes de crisis en Cataluña y Comunidad Valenciana ante la posibilidad de que la circulación ferroviaria pueda verse afectada en las próximas horas como consecuencia de las intensas lluvias que se esperan en la zona.

Lo ha confirmado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredida, en su red social X, donde ha recordado que desde hoy a las 20:00 y especialmente la madrugada y mañana por la mañana hay fenómenos climatológicos muy adversos.

"La circulación ferroviaria puede verse afectada. Desde RENFE en coordinación con ADIF activamos los gabinetes de crisis para garantizar la seguridad", continúa el mensaje publicado por Fernández Heredia.

Fuentes de Renfe han explicado a EFE que "es probable" que mañana se active el gabinete de crisis a nivel nacional, aunque "hay que ver cómo evolucionan las cosas".

"Desde ayer, estamos en contacto permanente con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las delegaciones de Gobierno y Adif viendo cómo evoluciona la situación" han indicado las mismas fuentes, que han aclarado que "por ahora no hay afectaciones".

No obstante, las gerencias de Cataluña y Comunidad Valenciana ya están en alerta.

Renfe ha informado a sus clientes, a través de "X", de que se permiten cambios y anulaciones de billetes, sin coste, para todos los trenes afectados por la alerta roja de la AEMET para mañana lunes, 29 de septiembre.

Las fuentes de la compañía han insistido en que "aún no hay cancelaciones", pero se ha tomado esta decisión "por si alguien prefiere cambiar su viaje".