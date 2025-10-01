La UME se activa en Ibiza ante las inundaciones con refuerzos desde Mallorca

Publicado por Agencias Palma Creado: Actualizado:

La Unidad Militar de Emergencias (UME), que cuenta en Ibiza con efectivos de forma permanente, se ha activado este martes como consecuencia de las inundaciones en la isla, a la que está prevista que lleguen refuerzos tanto de este destacamento como de otros cuerpos de seguridad, procedentes de Mallorca y de Valencia. El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha explicado en declaraciones a la prensa en Marratxí (Mallorca) que se ha pedido, a través de Protección Civil, la activación de la UME ante la elevación a situación operativa 2 (so-2) del Plan Especial contra el Riesgo de Inundaciones en las Pitiusas como consecuencia de las fuertes lluvias. Además de las unidades que están de forma permanente en la isla, ha detallado que está previsto que acuda un primer contingente desde Bétera (Valencia) en helicóptero para que colabore con los medios ya desplegados en Ibiza y que salga otro desde Dènia (Alicante) a partir de las 17.00 horas para llevar material pesado, fundamentalmente para labores de achique. Ha detallado que están alistando refuerzos desde Mallorca, con personal de Protección Civil, Bomberos, Instituto Balear de la Naturaleza y Guardia Civil para apuntalar el operativo en Ibiza con medios propios de Baleares. Gárriz también ha dicho que han establecido un puente con helicópteros para refuerzos de personal y de mando, con un equipo técnico que va a salir desde Mallorca para ubicarse de forma directa en Ibiza.