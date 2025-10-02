El juez confirma la validez de los audios que encarcelaron a Cerdán

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El instructor del Supremo Leopoldo Puente ha certificado la validez de las grabaciones realizadas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y que le sirvieron el pasado junio para enviar a la cárcel a Santos Cerdán, ya que en ellas se escuchaba al hasta entonces secretario de Organización del PSOE dirigiendo supuestamente el amaño de obra pública en conversaciones con el exministro de Transportes y el propio Koldo García. Puente, que rechaza de plano el recurso de reforma que Cerdán presentó a su decisión del pasado 15 de septiembre de realizar numerosas diligencias, asegura que no «acierta a comprender» en qué se basa el abogado Jacobo Teijelo, letrado del entorno de la fontanera del PSOE, para asegurar que «ya constan indicios de manipulación» en los centenares de audios que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en febrero de 2024 durante el registro de la vivienda de Koldo en Alicante. Precisamente, a mediados del pasado septiembre, el Departamento de Ingeniería Digital de la Guardia Civil en un informe de 97 páginas remitido al Supremo afirmó que no habían encontrado indicios de ninguno de los ocho audios que le fueron remitidos por el tribunal hubieran sido manipulados. «Del análisis y estudio realizado no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en la administración del sistema iOS relacionados con la aplicación Voice Memos y los audios objeto de estudio», certificaron los agentes, que zanjaron que «la hipótesis de autenticidad es la que se considera verdadera». No obstante, el equipo de Teijeilo ya adelantó que, siempre según su interpretación del informe de Criminalística, en el 75% de las pruebas no se había culminado el proceso de investigación, con lo cual en la mayoría de los audios analizados por la pericial «no se confirmó su autenticidad». El instructor del Supremo también vuelve a echar por tierra el intento de Cerdán de desmontar las acusaciones contra él al considerar la causa viciada de origen porque —sigue sosteniendo el dirigente socialista— fue investigado cuando era diputado sin el preceptivo suplicatorio del Congreso, después de que el presunto conseguidor de la trama corrupta, Víctor De Aldama, asegurara en sede judicial en noviembre de 2024 que Cerdán había intervenido en el cobro de mordidas y en la supuesta financiación irregular del PSOE. «No ha existido investigación alguna relativa a cualquier persona aforada, tampoco sobre Cerdán».