El Senado se suma al Congreso y exige la dimisión de la ministra de Igualdad

Segundo revés del poder legislativo para la ministra de Igualdad en el plazo de una semana. El Senado exigió ayer por 145 votos a favor frente a los 115 en contra el cese o la dimisión de Ana Redondo por los fallos en las pulseras de protección para mujeres víctimas de maltrato. Se sumó así al Congreso, que ya reprobó a la socialista con los votos a favor de PP y Vox junto a las abstenciones de Esquerra, Junts, BNG y Coalición Canaria. Las peticiones de renuncia caen en cualquier caso en saco rato. Al menos por el momento. La titular de Igualdad, que compareció obligada por la mayoría absoluta de la que disponen los populares en la Cámara alta, reiteró que no pasa por su cabeza abandonar el cargo. Tampoco ha dado señales de sopesar su cese Pedro Sánchez, pese a que Redondo se batió ayer en el Senado sin la compañía de ningún otro miembro del Ejecutivo. Los populares no dieron un atisbo de cuartel a Redondo. La acusaron de crueldad con las víctimas o de mentir sobre los fallos en los dispositivos. «Estas pulseras funcionaban cuando se implantaron en 2009, pero a día de hoy ya no lo hacen", afirmó la senadora conservadora Nidia Arevalo. Fue más allá al responsabilizar a la titular de Igualdad de ocultar durante dos años los avisos de alarma que llegaron al Ministerio desde los distintos órganos judiciales que, según sostiene el PP, se vieron conminados a dictar el sobreseimiento de causas de maltrato por las lagunas de los dispositivos.