Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva Ley del Control Horario en España

Una máquina para fichar en la delegación de la Junta de Castilla y León. SECUNDINO PÉREZ

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La nueva normativa de control horario en España se basa en la ley inicial (Real Decreto-ley 8/2019) y la refuerza con un nuevo proyecto (con cambios previstos, especialmente para 2025) para mejorar la trazabilidad, transparencia y fiscalización del tiempo de trabajo.

El objetivo principal es prevenir abusos laborales (como jornadas excesivas) y, sobre todo, asegurar la correcta remuneración o compensación de las horas extraordinarias que, según datos del Ministerio de Trabajo, a menudo no son pagadas.

La nueva ley, aún en tramitación urgente en octubre de 2025, introduce los siguientes cambios para reforzar la obligación de registro diario de la jornada:

Registro Digital Obligatorio y Exclusivo: Se prohíbe el uso de registros en papel, hojas de Excel o métodos analógicos, exigiendo un sistema de fichaje 100% digital que garantice la inalterabilidad de los datos.

Acceso en Tiempo Real a la Inspección: El sistema debe ser interoperable para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda acceder a los registros de forma remota e inmediata, facilitando las inspecciones telemáticas y la detección de irregularidades.

Detalle del Registro: El registro debe incluir la hora concreta de inicio y finalización de la jornada, así como el registro de interrupciones, pausas o descansos que no computan como tiempo de trabajo efectivo.

Mayor Accesibilidad para el Trabajador: Los empleados deben tener acceso inmediato e individual a sus propios registros de jornada, garantizando la transparencia.

Conservación de Registros: La empresa debe conservar los registros durante un periodo mínimo de cuatro años y tenerlos disponibles.

Endurecimiento de Sanciones: Se prevé un sistema de sanciones más específico y proporcional, con multas que podrían estar asociadas a cada trabajador afectado en situación de incumplimiento, en lugar de una sanción general por empresa.

La ley inicial que estableció la obligación de registro diario para todas las empresas, sin importar su tamaño o sector, fue el Real Decreto-ley 8/2019, que modificó el Estatuto de los Trabajadores. El nuevo proyecto de ley de 2025 es un endurecimiento de esta normativa inicial, centrado en la digitalización y la trazabilidad para evitar la manipulación.

Además, esta reforma se enmarca en la intención del Gobierno de aplicar una reducción de la jornada laboral máxima semanal a 37,5 horas (calculadas anualmente) sin merma salarial, siendo el registro digital un instrumento clave para controlar el cumplimiento de la nueva jornada.