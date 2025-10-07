Diario de León

¿Es obligatorio llevar el DNI encima en España? Esto dice la ley

La Policía no puede multarte por el simple hecho de no llevar el DNI contigo

Redacción
León

La respuesta corta es: No, no es obligatorio llevar el DNI encima en todo momento, pero sí es obligatorio poder identificarse.

Es obligatorio tener DNI: La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece que el Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los 14 años para los españoles residentes en España. También establece la obligación de mantenerlo en vigor y custodiarlo con diligencia.

Es obligatorio identificarse: Si un agente de la autoridad te lo solicita (por ejemplo, por indicios de que has cometido o puedes cometer un delito), tienes la obligación de identificarte y mostrar tu documentación.

No es obligatorio portarlo: Sin embargo, la normativa no obliga de forma expresa a llevar el DNI encima cuando vas por la calle.

Si un agente te requiere la identificación y no llevas el DNI encima:

Debes facilitar tus datos: Tienes que proporcionar tus datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc.) al agente.

Posible traslado a comisaría: Si el agente tiene dudas sobre la veracidad de la información que proporcionas o no puede identificarte por otros medios, puede requerir tu acompañamiento a la comisaría más cercana por el tiempo imprescindible para realizar la identificación (que no puede exceder de seis horas).

Recomendación: Es muy recomendable llevarlo encima para evitar molestias y el posible traslado a dependencias policiales para la comprobación de tu identidad.

No hay multa por la simple falta de posesión: La Policía no puede multarte por el simple hecho de no llevar el DNI contigo en ese momento.

Sí hay multa por negarse a identificarse: La sanción se produce si hay resistencia, desobediencia, o negativa a identificarse ante un requerimiento de la autoridad. Esto se considera una infracción grave (artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana), sancionable con multas de 601 a 30.000 euros.

