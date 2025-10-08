El PSOE reconoce ante el Supremo reiterados "pagos en efectivo" a Cerdán como "liquidaciones de gastos"

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/ Guillermo Villar/Álex Sánchez Madrid Creado: Actualizado:

Santos Cerdán recibió dinero en 'cash' del PSOE hasta casi el último día antes de que el partido le suspendiera de militancia el pasado mes de junio tras su imputación y encarcelamiento como presunto jefe de la trama corrupta. El Partido Socialista reconoce en la información remitida al Tribunal Supremo que realizó hasta 92 «pagos en efectivo» a su exdirigente como «liquidaciones de gastos» que supuestamente el exsecretario de Organización adelantaba de su bolsillo. Y no solo eso, el PSOE refleja en sus informes que violó al menos en dos ocasiones la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de 2021 al entregar en metálico a Cerdán cantidades superiores a los 1.000 euros tanto en 2023 y en 2024.

Los montantes que se recogen en los documentos remitidos por el abogado del PSOE Alberto Cachinero al juez del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo', Leopoldo Puente, son importantes. Según estos papeles, entre 2014 hasta y 2025, Cerdán recibió en concepto de «liquidación de gastos» un total de 119.950, 27 euros. O sea, casi una media de mil euros mensuales. La mayor parte de ese dinero que muchas veces era entregado en sobres a Cerdán venía de la «Caja» de la sede central del partido en la calle Ferraz, en Madrid, ya que el pago era realizado por el Comité Ejecutivo Federal.

En total de la sede nacional socialista se pagaron en gastos a Cerdán por valor de 95.007,36 euros entre 2017 y 2025, cuando el ahora recluso de Soto del Real ejerció como secretario de Organización Territorial (junio de 2017— octubre de 2021) y como secretario de Organización (entre julio de 2021 y junio de 2025), tras convertirse en el número 2 de Pedro Sánchez tras la abrupta salida de ese puesto de José Luis Ábalos. Un tercio del dinero que le fue 'devuelto' por Ferraz a Santos Cerdán por supuestos gastos adelantados fue en metálico en esa época. Ferraz le abonó 252 liquidaciones, de las que 84 fueron en sobres. La gran mayoría de dinero en 'cash' que salió de la caja de la sede central del PSOE en Madrid fue del periodo en el que el imputado, recién llegado de Navarra, fue secretario de Organización Territorial.

En su época como secretario de Organización del PSN y portavoz socialista en el Parlamento Navarro recibió desde el partido como "liquidaciones de gastos anticipados" un total de 24.942,91 euros. Pero el PSN le pagó solo en ocho ocasiones en metálico de la cuarentena de veces que saldó los adelantos. Entonces, a pesar de que era una época anterior (2014-2017) y el efectivo era más habitual que la actualidad, el partido en la comunidad foral solo le pagó en efectivo un 11.9% de las veces. En esta última cantidad, no obstante, está incluido un préstamo en efectivo de 2.500 euros que el PSN le hizo a Santos en 2014 y que éste devolvió días después.

Al margen de las liquidaciones, el informe del PSOE remitido al instructor Leopoldo Torres recoge que Santos Cerdán recibió por parte del partido, pero como "retribución del Congreso como diputado", un total de 425.636,99 euros netos entre 2019 y 2025. El partido, como ya se ha visto obligado a aclarar durante la instrucción, precisa que "las retribuciones como diputados no son retribuciones del PSOE", sino que "son transferidas (por la cámara) al Grupo Socialista y de éste al diputado, deduciendo las aportaciones comprometidas".

Más allá de estas retribuciones parlamentarias, el supuesto cabecilla de la trama corrupta tuvo una asignación por parte del PSOE de 129.647, 91 euros netos en el periodo que va de 2017 y 2025. El grueso de ese sueldo que se embolsó Cerdán pagado por Ferraz fue entre 2017 y 2019, cuando recibió 100.684,08 euros.

Además, entre 2014 y 2025, según el PSOE, el exdirigente socialista entregó al partido como "aportaciones, donaciones y cuotas" un total de 38.082,48 euros. El mayor monto de dinero desde el bolsillo de Cerdán al partido fue entre 2019 y 2025 con 16.492,48 euros y la contabilidad de Ferraz lo registró como "aportaciones como diputado".

En este epígrafe aparecen otros conceptos ya explicados por portavoces del PSOE como el "microcrédito electoral" de 3.000 euros de 2019 que el ahora preso hizo al partido y que le fue devuelto poco después o un "donativo" de 600 euros para la investigación sobre la covid.