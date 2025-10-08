Intensa búsqueda de cuatro atrapados en un derrumbe

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Un portavoz de los servicios de Emergencias de Madrid que están buscando a los cuatro desaparecidos, tres hombres y una mujer, en el derrumbe de un edificio en la calle Hileras ha confirmado que los bomberos van a continuar trabajando sin interrupción, «lo que haga falta hasta que aparezcan».

En el lugar están trabajando desde poco después del derrumbe, minutos antes de las 13 horas de este martes, 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 13 unidades de Samur-PC y Policía Municipal de Madrid. Bajo los escombros del edificio derrumbado se busca a las 4 personas desaparecidas: tres hombres y una mujer que sus compañeros han echado de menos y que al parecer se encontraban en el interior en el momento del colapso del forjado interior.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que asegurar la estructura del edificio para garantizar la seguridad de los intervinientes en las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos.

Además, la Unidad de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid se encuentra con los drones en la zona recabando imágenes del interior que faciliten las labores de rescate y la Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid realiza la investigación al tratarse de un accidente laboral.