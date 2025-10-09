La Complutense se persona contra Begoña Gómez por perjuicio por el 'software'

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha tomado la decisión de personarse como perjudicada en la causa abierta a Begoña Gómez. Los servicios jurídicos de la entidad académica han justificado ante el juez Juan Carlos Peinado que la actuación de la esposa de Pedro Sánchez y exdirectora de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, impartida entre 2020 y 2024 en la UCM, pudo haberles «causado un perjuicio económico». En un escrito, el letrado de la universidad pública sostiene que adopta esta decisión «para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria», al tiempo que solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le dé traslado de todas las actuaciones. La Complutense, cuyo rector Joaquín Goyache llegó a estar imputado en la causa por presunto tráfico de influencias hasta que la Audiencia Provincial de Madrid revocó esta condición, ha tomado esta decisión tras preguntar Peinado si se personaba como afectada por el delito de apropiación indebida. En concreto, por el supuesto uso para su interés del ‘software’ (programa informático) de la cátedra y cuya financiación privada (Indra, Google y Telefónica aportaron 265.000 euros en dos años) tenía como destino final que Gómez se lo cediera de forma gratuita a la universidad. El juez, contra el criterio de la Fiscalía, acusa a Gómez de haber conseguido que las firmas patrocinadoras le proporcionaran gratuitamente esa herramienta para su máster de Transformación Social Competitiva. Pero finalmente —sostiene Peinado— ese ‘software’ terminó ofreciéndose en noviembre de 2023 desde la web de la empresa de la esposa del presidente del Gobierno. Transforma TSC (siglas que se corresponden con Transformación Social Competitiva, el mismo título de la cátedra), fue creada ese mismo mes con un capital social de 3.000 euros, sin trabajadores, con sede en el piso de Pozuelo de Alarcón del matrimonio Gómez-Sánchez y de la que la mujer del líder socialista es la administradora y socia única. Transforma TSC, como anunciaba en su web, ofrecía ese ‘software’, que presentaba como propio, a las pymes para conseguir «informes de impacto social y medioambiental». A pesar de que el concurso público especificaba que el lugar de ejecución de este proyecto era la «Escuela de Gobierno UCM-Cátedra de Transformación Social Competitiva», el correo electrónico de soporte y contacto para los usuarios de la herramienta informática estaba bajo el dominio de la empresa de Gómez y no de la Complutense. Siguió directrices En su primera declaración ante Peinado, en diciembre de 2024, la imputada aseguró que nunca registró la herramienta a su nombre ni la comercializó ni la canalizó a través de una empresa. Y que no obtuvo beneficio económico alguno. Es el mismo argumento que ha esgrimido la Fiscalía ante el juez para rechazar la acusación por apropiación indebida contra la esposa del presidente, arguyendo que la herramienta informática fue registrada en patentes por la propia Gómez siguiendo directrices de los técnicos de la universidad para que no se perdiera y que nunca llegó a entrar en funcionamiento.

Transforma TSC ofrecía ese 'software', que presentaba como propio, a las pymes para conseguir «informes de impacto social