Sánchez comparecerá en el Senado por la posible financiación ilegal

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es el segundo presidente del Gobierno en ejercicio que comparecerá en una comisión de investigación, después de que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado que el PP le citará este mes de octubre en la comisión del «caso Koldo» del Senado. Antes que Sánchez, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se sentó el 13 diciembre de 2004 en la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados del 11 de mazo, siendo en ese momento presidente del Gobierno. Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy también fueron llamados a comisiones de investigación, pero ambos en calidad de expresidentes. Así, el primero compareció en la comisión del 11-M el 29 de noviembre de 2004 y también acudió el 18 de septiembre de 2018 a la comisión que investigaba la presunta financiación ilegal del PP. Por su parte, Rajoy fue citado este mismo mes de marzo en la comisión sobre la «Operación Cataluña» del Congreso. Feijóo ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular citará este mes de octubre a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del «caso Koldo» en el Senado, una cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta. Se prevé que se esa comparecencia tenga lugar a partir del 23 de octubre, dado que hay que notificarlo con 15 días de antelación. Esta comisión, que lleva trabajando más de un año y medio, ha celebrado ya 84 comparecencias, entre ellas la de los ministros Ángel Víctor Torres (citado en tres ocasiones), Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz. También han desfilado por ella el exministro José Luis Ábalos y el exministro y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, entre otros.

Fuentes del PP han reconocido que la decisión de citar a Sánchez se fraguó el pasado viernes, nada más conocer el informe de la UCO de la Guardia Civil, que localiza pagos en metálico al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos que no cuadran con lo aportado por el PSOE. Según añaden, ante la ausencia de explicaciones estos días por parte de Sánchez y el PSOE, Feijóo ha anunciado públicamente que le llamarán, después de meses amagando con hacerlo. Los ‘populares’, que aún no han decidido quién será la persona encargada de dirigir el interrogatorio y formular las preguntas a Sánchez en esa comisión, recalcan que el presidente del Gobierno está «obligado a decir la verdad».