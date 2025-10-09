Murcia activa el Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones

Efectos de la gota fría en Los Alcázares en Murcia, en una foto de archivo.marcial guillén

Publicado por EFE Murcia Creado: Actualizado:

El Gobierno de Murcia ha activado en la tarde de este jueves, en su nivel 0 (el más bajo), el Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones dado el aviso rojo por lluvias extremas emitido para este viernes por la Aemet, que prevé hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

A su vez, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha convocado a todos los organismos estatales a una reunión de coordinación ante esta alerta meteorológica, en la línea de lo que han hecho a nivel local los alcaldes de la capital murciana, José Ballesta, y Cartagena, Noelia Arroyo.

Francisco Lucas, en declaraciones a los periodistas antes de la reunión, ha informado además de la actualización de los avisos para la tarde de este jueves, que pasan de amarillo a naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por posibles lluvias de 40 litros en una hora hasta las nueve de la noche.

Francisco Lucas ha indicado que todos los recursos del Estado están movilizados y al servicio de la emergencia para prevenir y actuar en caso de ser necesario, independientemente del nivel de competencia en el que se encuentre.

“Aquí lo prioritario es proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad, y por eso ofrezco toda mi colaboración a la comunidad autónoma”, ha manifestado el delegado del Gobierno, que ha apelado a la prudencia y responsabilidad de la ciudadanía para evitar desplazamientos innecesarios y situaciones de riesgo que comprometan su integridad.

Lucas ha destacado la ausencia de incidentes hasta el momento, y ha informado de que la que Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el aviso por precipitaciones en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas hasta las 21 horas de hoy.

Este jueves, los avisos vigentes para el resto de la jornada son naranja en el Campo de Cartagena y Mazarrón, y amarillo en el resto de la Región de Murcia.

Para mañana, rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, naranja en la Vega del Segura y amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

A la reunión en la Delegación del Gobierno han asistido los máximos representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Estatal de Meteorología, Confederación Hidrográfica del Segura, Dirección General de Tráfico, Demarcación de Carreteras, Áreas de Fomento, Industria y Protección Civil de la Delegación del Gobierno, además de la Unidad Militar de Emergencias y Capitanía Marítima, conectados por videoconferencia.

El Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones fija en su nivel 0 aquellas situaciones que hagan prever la inminencia de inundaciones, con peligro para personas y bienes, o aquellas en las que ya se ha producido la emergencia en una única población y esta puede ser abordada por medios municipales.