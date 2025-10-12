Diario de León

El PP reta a Sánchez sobre el origen de los sobres: «Elija entre colaborar o la Justicia»

Gamarra ve «evidencias» de que llegaron para «enriquecerse con mordidas»

Fotografía de archivo de la lÍder opositora, María Corina Machado saludando a simpatizantes durante un evento en Valencia.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, deberá explicar en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ del Senado «el origen» del dinero que se «distribuía en sobres» en Ferraz. Tras asegurar que cada día hay «más indicios que demuestran» que «llegaron al Gobierno para enriquecerse a través de mordidas», ha señalado que deberá «elegir entre colaborar» o que «la Justicia le ponga delante de los hechos». Gamarra ha resaltado que, más de una semana después de conocerse el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) --que localiza pagos en metálico del PSOE sin «respaldo documental»-- siguen «sin explicaciones» de esa información, máxime cuando ese documento «ha provocado que el propio magistrado del Tribunal Supremo cite a declarar de nuevo» al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. «Ferraz la única contestación que tiene es el silencio y es tan fácil como que muestren los extractos bancarios para justificar el origen de ese dinero en efectivo que había en la sede de Ferraz», ha declarado en una entrevista en el programa Parlamento de ‘RNE’, que ha recogido Europa Press. Al ser preguntada por qué el PP ha decidido citar ahora a Sánchez en la comisión del ‘caso Koldo’ y no antes, Gamarra lo ha justificado en ese informe de la UCO que, a su juicio, hace necesario que Sánchez y el PSOE ofrezcan explicaciones de «toda la corrupción que se va conociendo» desde su llegada al Gobierno. Gamarra ha indicado que ya cuentan «incluso» con «documentos sonoros» que demuestran que quien decía en aquella moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy que «llegaba para luchar contra la corrupción lo que quería era llegar al poder para establecer una corrupción sistémica y enriquecerse desde el minuto uno». Ante el hecho de que desde el Gobierno acusen al PP de buscar estirar la corrupción por el auge de Vox en las encuestas, Gamarra ha replicado que «el gran problema que tiene España es que la corrupción de Pedro Sánchez se estira sola» ante las investigaciones abiertas en los juzgados que afectan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar del jefe del Ejecutivo. En este sentido, ha reiterado que «cada día hay más información, más evidencias y más indicios que demuestran que desde el primer día llegaron al Gobierno para enriquecerse a través de mordidas». Además, ha dicho que el PSOE ha trasladado a los ciudadanos durante «décadas» que quería luchar contra la prostitución cuando luego «han colocado a sueldo de todos los españoles a prostitutas». Gamarra ha subrayado que el presidente del Gobierno «está obligado a decir la verdad.

«Es tan fácil como que muestren los extractos bancarios para justificar el origen del dinero en Ferraz»

El PP afea el silencio al Nobel de Machado

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado este sábado «silencio atronador» del Gobierno después de la concesión de Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, y tras reprobar al Ejecutivo por no haberla felicitado, ha destacado que «quienes defienden la democracia liberal» están «ganando a la izquierda» la «batalla de la democracia, la libertad y la justicia». Así lo ha dicho en declaraciones a prensa en Madrid, tras referirse a Machado como «una heroína del siglo XXI» y cargar contra el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias por compararla «con Hitler». «Es deleznable», ha protestado. En su opinión, el silencio del Gobierno y reacciones como la de Iglesias evidencian «la importancia» que tiene que se haya concedido este galardón a Machado. Para Muñoz, la negativa del Gobierno a felicitarla pone de manifiesto «cómo pesan las condiciones económicas que gana (el expresidente José Luis Rodríguez) Zapatero del régimen de Maduro». Además, ha aprovechado para recordar que hace unas semanas el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamara la concesión del Nobel de la Paz para Pedro Sánchez. «Es irónico ver que estuviera más preocupado por eso que por la información que pueda sacar sobre él la UCO», ha dicho, en referencia a las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el ‘caso Koldo’, en el que declaran esta semana el asesor y el exministro.
