El PP impulsa una declaración institucional para reconocer a María Corina Machado

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que el PP impulsará una iniciativa parlamentaria en los próximos plenos en el Congreso y en el Senado para reconocer a María Corina Machado y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «acabe con su silencio». "Sigue el silencio atronador por parte del presidente del Gobierno y del resto de sus ministros, con mayor simpatía por Delcy Rodríguez que por María Corina Machado", ha criticado, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno «no se encuentre entre la mayoría de los españoles que celebran este galardón", como ha expresado en declaraciones remitidas a medios de comunicación. La vicesecretaria del PP ha añadido que «ese silencio atronador tiene nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Zapatero, el edecán del chavismo y compadre de Maduro, a quien Sánchez no quiere fastidiarle sus negocios». En este sentido, ha manifestado que «sería difícil de entender que en esta ocasión Sánchez y sus socios no se sitúen en el lado correcto de la historia» y ha afirmado que la iniciativa del PP «les dará la oportunidad de acabar con un silencio que sonroja a muchos españoles». Además, ha insistido en que el 12 de Octubre es también una jornada para «celebrar» la concesión del Nobel a la opositora venezolana, «una excelente noticia para todos los españoles defensores de la democracia y la libertad en un país hermano como es Venezuela».