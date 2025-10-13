La Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias este martes en todo el archipiélago balear

Vista general de las calles anegadas en Ibiza debido a las intensas lluvias.SERGIO G. CAÑIZARES

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a grado naranja la alerta por fuertes lluvias y tormentas prevista para este martes en todas las islas de Baleares, donde podrían registrase precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

En Ibiza y Formentera el aviso está activo desde las 14 horas del lunes y se prolongará, en principio, hasta las 08:00 horas del martes.

En Mallorca las lluvias y tormentas se intensificarán a partir de la medianoche del lunes al martes y la alerta regirá hasta las 18:00 horas, según informa en su web la Aemet.

La alerta naranja se activará en Menorca a las 06:00 horas y se alargará, inicialmente, hasta la medianoche del martes al miércoles.

La previsión de la Aemet es que en esos periodos la dana pueda provocar precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.